السبت 18 نوفمبر 2023
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ملفات وحوارات

منخفض جوى يضرب البلاد.. أمطار غزيرة على السواحل الشمالية وتحذيرات من السيول بسيناء.. وانخفاض الحرارة 3 درجات مئوية

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن انخفاض درجات الحرارة بدءا من غدا الأحد على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد وسيناء، بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية

وتتأثر البلاد بمنخفض جوى عميق متمركز علي شرق البحر المتوسط يؤثر علي شمال البلاد، حيث يجعل الطقس متقلبا وماطرا ويميل الي البرودة نسبيًا


وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية اقتراب المنخفض الجوى وبدء تشكل السحب بالتشكل علي أقصي الساحل الغربي يصاحبها سقوط الأمطار عند مطروح والسلوم ومن المتوقع أن تشمل باقي مدن الساحل خلال الساعات القادمة.

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من المتوقع أن تتكاثر السحب علي السواحل الشمالية والدلتا يصاحبها سقوط الأمطار تكون متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا خلال الساعات القادمة وخلال ليلة يوم الأحد.

 

 

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأحد 19-11-2023 فى مصر

حالة الطقس غدًا الأحد 19-11-2023 بوادي النطرون

حالة الطقس غدا


وحذرت هيئة الارصاد الجوية من الاحول الجوية غدا، حيث تبدأ حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، تتمثل فى سقوط أمطار متفاوتة الشدة تصل لحد السيول على ووسط وشمال سيناء


وتسقط أمطار متوسطة إلى غزيرة قد تكون رعدية على " العلمين، الضبعة، الاسكندرية، شمال البحيرة، كفرالشيخ" واعتبارا من توقيت 2 ظهرا تمتد إلى " شمال الدقهلية، دمياط، بورسعيد"

وتوقعت الهيئة سقوط أمطار متوسطة الشدة قد تكون رعدية أحيانا على " السلوم  وأجزاء من مطروح، جنوب البحيرة والدقهلية، الغربية، الشرقية، المنوفية" تمتد مساء إلى" القاهرة، الجيزة، القليوبية، الاسماعيلية، السويس"

وتسقط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على " الفيوم، بنى سويف، خليج السويس، جنوب سيناء" وامطار متفاوتة الشدة  تصل لحد السيول على شمال ووسط سيناء

 

كما حذرت الهيئة من نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية وشمال الصعيد وسيناء وشمال البحر الاحمر


حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حركة الملاحة البحرية غدا على البحر المتوسط حيث تنشط الرياح الشمالية الغربية مما تؤدى إلى اضطراب شديد فى حركة الملاحة البحرية وتكاثر السحب المتخفضة وسقوط امطار رعدية


وتترواح سرعة الرياح من 50 إلى 70 كم فى الساعة ويصل ارتفاع الامواج من 3 إلى 5 متر

 


وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا  الاحد  ليسود طقس معتدل الحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية،ومائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس لطيف  فى أول الليل مائل للبرودة فى أخره  على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى حتى شمال الصعيد لطيفا على جنوب الصعيد  


وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة  نهارا على سيناء، لطيفا ليلا


طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء

ويسود طقس غائم  القاهرة الكبرى والوجه البحري وغائم جزئى على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية مشمس على و
جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وشمال وجنوب  الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو)
 

 

جدير بالذكر هناك العديد من العوامل المؤثرة فى درجة حرارة الغلاف الجوى وهى:


اختلاف زاوية سقوط أشعة الشمس(مقدار الإشعاع الشمسي الذي يصل إلى الأرض، والذي يعتبر المصدر الرئيسى لتسخين سطح الأرض والهواء)

 

مدى القرب أو البعد عن المسطحات المائية حيث يختلف الماء واليابسة في امتصاص حرارة الشمس، مما يؤثر على الحرارة المنتقلة للهواء الملامس لها.
وهذا نتيجة الاختلاف فى الحرارة النوعية بين اليابسة والماء


مصادر الكتل الهوائية وخصائصها واتجاه الرياح.


الغطاء النباتي فى الأماكن ذات الغطاء النباتي الكثيف تتميز باعتدال درجة حرارتها، وذلك لأن الغطاء النباتي يقلل من وصول الإشعاع الشمسى كاملا إلي سطح الأرض  ويرفع نسبة رطوبة الهواء 
 

تضاريس المنطقة ومدى ارتفاعها عن مستوى سطح البحر

 

 

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