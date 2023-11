جورج مارتن يكشف موعد صدور رواية رياح الشتاء

11/19/2023 10:03:54 AM

الأحد 19/نوفمبر/2023 - 10:03 ص 11/19/2023 10:03:54 AM

جورج مارتن، صرح الكاتب الشهير جورج مارتن، بأنه انتهى من كتابة 1100 صفحة من كتابه المنتظر، رياح الشتاء، ولم يتبقى له سوى بضع مئات من الصفحات سوف ينتهي منها في القريب العاجل.

وذكر الكاتب جورج آر آر مارتن، أن رواية "رياح الشتاء"، وهي الرواية المكملة لرواية "رقصة مع التنانين"، من سلسلة أغنية الجليد والنار، والتي استمد منها مسلسلHouse of the Dragon، والذي يعد أنجح مسلسل لعام ٢٠٢٢، سترى النور قريبًا، وستصدر خلال الشهور القليلة الماضية.

وقال الكاتب جورج مارتن في تصريحات صحفية: “لقد أعدت قراءة بعض الفصول، فكان يجب عليّ إعادة كتابتها، والآن أعمل على ذلك، أكبر صعوبة واجهتها هي كتابة فصول ”بران"، بسبب الجانب السحري والخارق للطبيعة".

جورج مارتن يتبرع بـ5 ملايين دولار لدعم الكتاب الشباب

في سياق متصل، تبرع الكاتب الشهير جورج آر مارتن بمبلغ 5 ملايين دولار لجامعة نورث وسترن، المتواجدة في ولاية إلينوي بأمريكا.

وذكر الكاتب جورة مارتن، أن مبلغ التبرع، سيكون عبارة عن مبادرة لدعم الكتّاب الطموحين بمختلف الأنواع الأدبية، لتعزيز إمكانياتهم وصقل مهاراتهم في سرد الحكايات ورواية القصص الطويلة، ومن ثم تحويلها إلى عمل يمكن أن يعرض علي شاشات التلفزيون أو السينما أو المسرح أيضا.

وطرح كتاب نهضة التنّين للكاتب الشهير جورج مارتن، بشكل رسمي عبر المكتبات في دول أوروبا، والمواقع الإلكترونية مثل Amazon وBook Depository.

كتاب نهضة التنين يتحدث عن نفس الحُقبة اللي يتحدث عنها كتاب “النار والدم”، والمُقتبس منه مسلسل House of the Dragon .

موسم ثانٍ لمسلسل House Of The Dragon

وأعلن فريق عمل مسلسل House of the Dragon رسميا عن موسم ثاني، وجاءت هذه الخطوة بسرعة نسبيًا بعد عرض الحلقة الأولى للمسلسل، والتي وصلت لـ10 ملايين مشاهد بين عشية وضحاها، وهو رقم قياسي لـHBO، ومتكافئ تقريبًا مع العرض الأول لمسلسل Game of Thrones الموسم السادس.

وأفادت شبكة قنوات HBO، أنه في الأيام التي تلت ذلك، ارتفعت نسبة مشاهدة الحلقة الأولي إلى 20 مليون مشاهد في الولايات المتحدة عبر الأنظمة الأساسية الخطية وعند الطلب وHBO Max.

وقال فرانشيسكا أورسي نائب الرئيس التنفيذي لبرمجة HBO: "نحن فخورون بما أنجزه فريق House of the Dragon بأكمله في الموسم الأول.. لقد خاض فريق العمل وطاقم العمل لدينا تحديًا هائلًا وتجاوز كل التوقعات، حيث قدموا عرضًا أثبت نفسه بالفعل كبرنامج تلفزيوني يجب مشاهدته.. شكرًا جزيلًا لـ المؤلف المشارك والمنتج التنفيذي جورج آر.آر.مارتن والمؤلف المشارك ومقدم العرض ريان كوندال وميجيل سابوشنيك، لقيادتنا في هذه الرحلة.. لا يمكننا أن نكون أكثر حماسًا لمواصلة إحياء الملحمة الملحمية لـ House Targaryen مع الموسم الثاني".

وذكرت أورسي، قد لا يكون التجديد مهمًا فقط لمستقبل مسلسل House of the Dragon، لدى HBO ما لا يقل عن سبعة مشاريع فرعية مشتقة من مسلسل Game of Thrones قيد التطوير حاليا ( أربعة منها نصية وثلاثة رسوم متحركة على الأقل).

عالم مشابه لمارفل

وكشف الكاتب الشهير جورج مارتن عن رغبته في بناء عالم كامل من المسلسلات والأفلام القائمة حول مسلسله الأشهر Game of Thrones، وقال في تصريحات صحفية: "أريد بناء عالم لـ Game of Thrones مثل مارفل".

وجاءت تصريحات جورج مارتن بعد النجاح الساحق للحلقة الأولى من مسلسل House of the Dragon، وهو أول عمل مشتق من مسلسل Game of Thrones.

وأنشأت شبكة قنوات HBO موقعا خاصا بمسلسلها House of the Dragon، يتضمن تعريفا للشخصيات، والعوائل، والمناطق، والتنانين.

تكلفة ضخمة

مسلسل House Of The Dragon كلّف أكثر من 200 مليون دولار لإنتاجه، وهو ما يعد رقم ضخم جدا سواء في عالم التلفاز أو السينما.

كما نشرت مجلة EW صور حصرية من الموسم الأول لمسلسل House of the Dragon.

ويحكي مسلسل House of the Dragon قصة حرب أهلية وحشية دارت بين الفصائل المتنافسة من سلالة تارجيريان، عندما كانت في أوج قوتها، وهو مبني على كتاب جورج آر آر مارتن Fire & Blood، ويبدو أنه يمكن أن يكون شيئًا مميزًا للغاية.

وشارك كاتب مسلسل House of the Dragon جورج مارتن، كيف قدم العرض إلى قنوات HBO في عام 2016، وكيف كان مسلسل صراع العروش هو الأكثر نجاحًا في تاريخ الشبكة، وكانوا يريدون المزيد، ولهذا السبب وافقت الشبكة على فكرة تنفيذ مسلسل جديد مشتق عنه.

وذكر جورج مارتن أن موفقة شبكات HBO على إنتاج المسلسل منطقية، لأن المسلسل الجديد مليء بالدراما، بينما تتقاتل الفصائل المتنافسة على العرش الحديدي، سيقاتل الأخوة الأشقاء، وسيتحارب الأحباء وبالطبع ستتقاتل التنانين.

وتابع جورج مارتن أن House of the Dragon مبني على Fire & Blood، والذي أطلق عليه كتاب "التاريخ المزيف"، إنها ليست رواية حيث يتم سرد القصة من البداية إلى النهاية، وإنما هي محاول

لتاريخ تلك الحقبة من الزمن بقصص متضاربة.

وحصل مارتن على فكرة سرد قصة ذات وجهات نظر متضاربة منذ سنوات عديدة أثناء إجراء بحث لكتاب عن الصحافة.

وكشف مارتن، عن وجود اختلافات بين المسلسل الجديد والكتاب الذي بني عليه أحداثه، حيث يحتوي المسلسل على تفاصيل مختلفة لشخصية فيسريس تارجيريان، والتي يلعبها الممثل بادي كونسيدين.

قنوات HBO

وتشتهر مجموعة قنوات HBO، بإنتاجها لعدد من المسلسلات الضخمة التي حققت شهرة ونجاح كبير حول العام، من أهمها مسلسل 'Game of Thrones'، والذي صنف كأفضل مسلسل تلفزيوني في السنوات الأخيرة، وHBO شبكة تلفزيونية أمريكية تابعة لإعلام تايم وارنر، وتقدم الشبكة خدمتي تلفزيون مدفوعتي الأجر لأكثر من 40 مليون مشترك أمريكي، ومن بين الخدمات التي تقدمها الشركة هناك خدمات الفيديو حسب الطلب، كما أن HBO متعاقدة مع عدد من القنوات حول العالم لبيع سلسلة من البرامج التلفزيونية لأكثر من 150 بلدًا.