الإثنين 06 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

ديزني تطرح بوستر فردي لشخصية King Magnifico من فيلم WISH

شخصية King Magnifico،
شخصية King Magnifico، فيتو

فيلم ديزني Wish، طرحت استديوهات ديزني للرسوم المتحركة، بوستر فردي جديد رسمي، لشخصية King Magnifico من فيلمها المنتظر ‘WISH’، والمقرر عرضه في صالات السينما بتاريخ ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣.

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آشا أميرة ديزني الجديدة

 كشفت استديوهات ديزني، عن التريلر الدعائي لفيلمها الأنيميشن الجديد، Wish، والذي يتضمن أول ظهور، لأميرة ديزني الجديدة، والتي تُدعى "آشا".

وطرحت استديوهات ديزني، تريلر الفيلم الذي وصلت مدته لـ دقيقة و٥٠ ثانية، وظهرت خلال، أميرة ديزني الجديدة، “آشا”، التي تتميز ببشرة سمراء، وشعر أفرو طويل مجدل، فيما اختير اللون البنفسجي، ليكون لونا لفستانها.

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نظام رسم جديد

وكشف المخرجان كريس باك وفون فيراسونثورن، تفاصيل جديدة عن فيلم الإنيميشن Wish، المخصص للاحتفال بمرور ١٠٠ عام على إنشاء شركة الرسوم المتحركة ديزني.

وأوضح المخرجان في تصريحات صحفية، أنهما سيستخدمان أسلوب رسم غير مسبوق في الإنيميشن، خلال العمل على إنتاج فيلم Wish، حيث سيجمعان بين أسلوب الألوان المائية مع CG، وقال كريس باك: "تابعنا الأسلوب الفني الذي ألهم والت ديزني، وما دفعه إلى صنع شخصية بياض الثلج، وحاولنا تكييف ذلك مع التكنولوجيا الحديثة التي لدينا اليوم".

موعد عرض فيلم Wish

ومازالت استديوهات ديزني، تعمل على فيلم "Wish"، وهو فيلم إنميشين سيحتفل بمرور 100 عام على استوديوهات ديزني للرسوم المتحركة، سنستكشف من خلال فيلم "WISH" النجوم التي حققت العديد من الأمنيات لشخصيات ديزني الشهيرة على مر السنين، ومن المقرر عرض الفيلم في صالات السينما بتاريخ 22 نوفمبر 2023.

قصة فيلم Wish

وفيلم  Wish، هو عمل موسيقي كوميدي تدور أحداثه في مملكة روساس السحرية، حيث سنرى "آشا" ورفيقها ستار وهما يواجهان حاكم ظالم يُدعى الملك"ماغنييكو"، وذلك بهدف إنقاذ المجتمع منه، ومن المقرر عرض الفيلم في دور السينما بتاريخ 22 نوڤمبر من العام الجاري.

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