تعرف على كيفية تجديد رخصة تشغيل محل صناعي أو تجاري بالجيزة

ترصد فيتو لقرائها خطوات تجديد رخصة تشغيل محل صناعي أو تجاري، أو تعديل رخصة محل في محافظة الجيزة.

في البداية ينبغي لمن يرغب في الحصول علي الخدمة التوجه لفرع مراكز التكنولوجيا التابع لمحل إقامته وتقديم الأوراق المطلوبة والتي نسردها في السطور التالية.

الأوراق المطلوبة لتجديد رخصة تشغيل محل صناعي أو تجاري

-صورة مستند إثبات الشخصية (مع الاطلاع على الأصل).

-أصل الرخصة المطلوب تجديدها.

-صورة عقد الإيجار/التمليك (مع الاطلاع على الأصل).

-توكيل رسمي في حالة الوكالة.

-الشهادة الصحية للعاملين بالنسبة للمحلات التي تتعامل في الأغذية والمشروبات.

-أصل سداد الرسوم.

تعديل رخصة تشغيل محل صناعي أو تجاري

-صورة مستند إثبات الشخصية (والأصل للاطلاع).

-توكيل رسمي في حالة الوكالة.

-أصل الترخيص.

-صورة البطاقة الضريبية بالنشاط الجديد.

-عدد 3 نسخ من الرسومات الهندسية بالتعديل المطلوب معتمدة من مهندس نقابي مستوفاة الدمغة الهندسية (في حالة الحاجة إليها).

-صورة عقد الإيجار (في حالة تغيير القيمة الإيجارية الناتجة عن التعديلات) والأصل للاطلاع.

-موافقة المالك على التعديل بالنسبة للمحال المؤجرة.

-موافقة الجهات المختصة (الهيئة العامة للتصنيع - الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء - الهيئة العام للبترول - وزارة الصحة - وزارة الداخلية وغيرها من الجهات وذلك بالنسبة للأنشطة التي تخص كلا منها).

-إيصال سداد الرسوم.

Advertisements

المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة

والجدير بالذكر أن خدمات عديدة تقدمها المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة للمواطنين بشكل مميكن وسريع.من خلال قنوات جديدة ومتطورة تخفف من الأعباء وتخلق بيئة مناسبة لأداء الخدمات الحكومية دون أي معوقات، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

12 مركزا تكنولوجيا متنقلا

وكانت قد أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع وزارة العدل؛ 12 مركزا تكنولوجيا متنقلا "خدمات مصر" لتقديم خدمات التوثيق للمواطنين، وذلك استكمالًا لتيسير الخدمات الحكومية على المواطن وفي إطار التكليفات الرئاسية بهذا الشأن.

وأشارت د. هالة السعيد إلى الدور المهم الذي تقوم به مراكز خدمات مصر التكنولوجية المتنقلة، لافتة إلى إتاحة عمل تلك المراكز طوال أيام الأسبوع، وبداية من اليوم ستعمل المراكز في أيام الجمعة من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الساعة التاسعة مساء، وذلك تيسيرا على المواطن في القيام بتعاملاته المختلفة.