تعرف على كيفية استخراج مستنداتك من الوحدات المحلية بالمركز التكنولوجي في الجيزة

ترصد فيتو لقرائها خطوات وإجراءات استخراج صورة طبق الأصل من المستندات الموجودة بالوحدات المحلية المختلفة بمحافظة الجيزة من خلال مراكز التكنولوجيا التابعة لكل مواطن وفقا لمحل إقامته والتي نسردها في السطور التالية.



اولا - ملء النموذج الخاص بالخدمة وتقديمها للمراكز التكنولوجي التابع لمحل إقامة راغب الخدمة ويرفق معها المستندات المطلوبة وتشمل:

1-صورة بطاقة الرقم القومي.

2-صورة عقد الإيجار أو الملكية.

3-توكيل رسمي من الطالب في حالة الوكالة.

4-خطاب الجهة الحكومية إذا تطلب الأمر ذلك.

5-صورة من محضر الشرطة في حالة فقد الرخصة.

6-الإيصال الدال على سداد رسوم استخراج صورة المستند.



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ثانيا -إصدار الرسوم المستحقة للخدمة بالخزينة المختصة.



ثالثا-إصدار الإدارة الهندسية من واقع الملفات صورة من المستند المطلوب واعتمادها بشعار الجمهورية.

رابعا-استلام الصورة وتلقي الخدمة.





والجدير بالذكر أن خدمات عديدة تقدمها المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة للمواطنين بشكل مميكن وسريع.من خلال قنوات جديدة ومتطورة تخفف من الأعباء وتخلق بيئة مناسبة لأداء الخدمات الحكومية دون أي معوقات، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

12 مركزا تكنولوجيا متنقلا

وكانت قد أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع وزارة العدل؛ 12 مركزا تكنولوجيا متنقلا "خدمات مصر" لتقديم خدمات التوثيق للمواطنين، وذلك استكمالًا لتيسير الخدمات الحكومية على المواطن وفي إطار التكليفات الرئاسية بهذا الشأن.

وأشارت د. هالة السعيد إلى الدور المهم الذي تقوم به مراكز خدمات مصر التكنولوجية المتنقلة، لافتة إلى إتاحة عمل تلك المراكز طوال أيام الأسبوع، وبداية من اليوم ستعمل المراكز في أيام الجمعة من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الساعة التاسعة مساء، وذلك تيسيرا على المواطن في القيام بتعاملاته المختلفة.