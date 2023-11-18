السبت 18 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 18-11-2023

سعر النحاس
سعر النحاس

شهدت أسعار النحاس اليوم السبت 18-11-2023، استقرارا ملحوظا، إذ يستخدم  النحاس على نطاق واسع في ‏قطاعات الطاقة والبناء والنقل.

ونستعرض سعر النحاس اليوم  السبت:

أسعار النحاس في بورصة المعادن اليوم السبت 

وسجل سعر طن النحاس في بورصة المعادن اليوم 3.749 دولار.

سجل أعلى سعر اليوم لخام النحاس بالبورصة 3.7600 دولار.

وسجل أدنى سعر اليوم لخام النحاس 3.7180 دولار.

أسعار النحاس الأحمر والأصفر في مصر 

وسجل سعر كيلو النحاس اليوم بين 280 إلى 297 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر طن النحاس اليوم 297 ألف جنيه.

Advertisements

وسجلت أسعار طن النحاس الأحمر الخردة  اليوم 160 ألف جنيه في بورصة المعادن.

وسجلت أسعار طن النحاس الأصفر عند 105000 جنيه للطن في بورصة المعادن.

استقرت أسعار الرفوف من النحاس الأصفر عند 299 جنيهًا للكيلو.

397,3 مليون دولار، واردات مصر من النحاس خلال الربع الأول من 2023

وكشفت نتائج نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن شهر مارس 2023، عن تراجع فاتورة واردات مصر من النحاس  ومنتجاتها خلال الربع الأول من العام الحالي خلال الفترة من “يناير -  فبراير- مارس”.

واردات مصر من النحاس خلال الربع الأول من عام  2023

وبلغت فاتورة استيراد مصر من النحاس 397 مليونًا و272 ألف دولار، خلال الربع الأول من العام الحالي، مقابل 445 مليونًا و679 ألف دولار عن نفس الفترة من العام الماضي، بتراجع يقدر بـ 48 مليونًا و407 آلاف دولار.

واردات مصر من النحاس خلال مارس 2023

وأوضحت نتائج النشرة التي حصلت “فـيتو” على نسخة منها، أن فاتورة استيراد النحاس خلال شهر مارس الماضي جاءت بقيمة 154 مليونًا و671 ألف دولار، مقابل 201 مليون و812 ألف دولار عن نفس الشهر من العام الماضي، بتراجع بلغ 47 مليونًا و141 ألف دولار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أسعار النحاس اليوم السبت أسعار النحاس اليوم أسعار النحاس

مواد متعلقة

سعر النحاس في السوق اليوم الخميس 16-11-2023

الأكثر قراءة

التربية والتعليم : قرارات تعطيل الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية تخص المحافظين

أماكن ومواعيد سقوط الأمطار الرعدية غدا، وسيول بهذه المناطق

الأرصاد تحذر: اقتراب المنخفض الجوي وتشكل السحب على هذه المدن

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم السبت

نتنياهو يكشف سر الموافقة علي طلب أمريكا بإدخال شاحنتي وقود لغزة

تفاصيل عدم اكتمال الجمعية العمومية اليوم للنادي الأهلي

تعطيل الدراسة غدا بالإسكندرية لسوء الأحوال الجوية

ميزانية الأهلي تحقق 20 مليون جنيه فائضا بعد اجتماع الجمعية العمومية

Advertisements

منوعات

المزيد

صحفي سيراليوني يثير غضب فيتوريا في المؤتمر الصحفي بهذا السؤال (صور)

المخرج عمرو سلامة يهدي فيلمه الجديد لروح الفنان الراحل مصطفى درويش

حفل فنى جديد لفرقة الانشاد الديني على مسرح الجمهورية غدا

أول تحرك من ليفربول بعد عودة والد نجمه المختطف

المزيد

خدمات

المزيد

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم السبت

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 18-11-2023

ارتفاع سعر ساندوتش دومتي جنيهين

على مدار 48 ساعة، استقرار سعر اليوان الصيني في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

أحمد حلمي.. كيف قادته الصدفة إلى أول طريق النجاح؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم التبرع وإخراج زكاة المال لدعم الشعب الفلسطيني؟ الإفتاء تجيب

لماذا الأقارب أولى بالصدقة؟ داعية توضح السبب (فيديو)

بخلاف العشرة المعروفين، صحابة بشرهم الرسول بالجنة تعرف عليهم

المزيد
الجريدة الرسمية