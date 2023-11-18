أسعار الذهب اليوم السبت في المملكة العربية السعودية

سعر الذهب في السعودية، انخفضت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت الموافق 18-11-2023.

ويشهد الطلب على الذهب في جميع دول العالم زيادة في السحب، نتيجة للتحوط ضد تقلبات العملة والظروف الاقتصادية حول العالم.

ويعد الذهب داخل المملكة العربية السعودية بجميع عياراته من أهم السلع الموجودة داخل أرض المملكة، ويقبل على شرائه واستحواذه الكثير من المواطنين السعوديين بجميع أعيرته المختلفة.

سعر جرام الذهب فى المملكة السعودية

سعر الذهب مباشر في السعودية، سجل سعر عيار 24 نحو 239 ريالًا، ووصل سعر عيار 22 نحو 219 ريال، وبلغ عيار 21 نحو 209 ريال.

Advertisements

وجاء سعر عيار 18 بنحو 179 ريالًا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 1673 ريالًا سعوديًّا.

احتياطي الذهب فى البنوك المركزية

ارتفعت احتياطيات الذهب في البنوك المركزية العالمية بمقدار 337 طنًا، أي أعلى بنسبة 120% على أساس ربع سنوي، وهي ثاني أعلى إجمالي للربع الثالث بعد الربع الثالث من عام 2022.

وقال مجلس الذهب العالمي في تقرير، أن لم طلب البنوك المركزية حول العالم على الذهب يشهد أي تراجع في الربع الثالث، مقارنة بأرقام بالنصف الأول القياسية من العام.

ارتفاع الذهب العالمى فى ظل الظروف الدولية