محمد حلاوة: الرئيس السيسى نجح فى تغيير الموقف الأوروبى والدولى لصالح القضية الفلسطينية

رفض تهجير الفلسطينيين وحماية المدنيين ووقف إطلاق النار والدعوة لحل الدولتين

قال محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ: إن جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي نجحت فى تغيير الموقف الأوروبى والدولى ليكون متوازنا وعادلا، وهو ما يصب فى صالح القضية الفلسطينية، بعد أن كان منحازا فى البداية بشكل كامل للطرف الآخر ومبررا كل أشكال العدوان، ومنها استهداف المدنيين العزل وقصف المدارس والمستشفيات وسيارات الإسعاف وشاحنات المواد الإغاثية

وأكد محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أن تصريحات " أورسولا فون ديرلاين" رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي بعد لقائها الرئيس السيسي فى القاهرة، تطابقت مع الموقف المصرى والعربى حيث أكدت على أن موقف الاتحاد الأوربى يرفض تهجير الشعب الفلسطينى من أراضيه وأن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية يكمن في تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين وفقًا للمرجعيات الدولية المعتمدة.



وأوضح محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يبذل جهودا مضنية على كافة المسارات الديبلوماسية والتفاوضية لوقف الحرب الدائرة فى غزة وإيصال المساعدات والمواد الإغاثية والوقود لتشغيل المستشفيات ومحطات تحلية المياه لتوفير الرعاية الصحية الضرورية ومياه الشرب لأهالينا فى غزة أولا، ثم البدء فى مسار تفاوضى يضمن الحقوق الفلسطينية ومنها مستقبل الدولة الفلسطينية فى الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية

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وتابع محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ :إن جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت سببا مباشرا فى البيان المشترك للاتحاد الأوربى الداعى إلى حماية المستشفيات فى قطاع غزة والمطالبة بهدنة إنسانية فورية وفتح ممرات إنسانية للسماح بدخول المساعدات بانتظام وبشكل سريع وآمن ودون عوائق إلى المخيمات والتجمعات الإنسانية فى غزة

وأضاف محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أن الجهود المستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، أسفرت عن تغييرات على الأرض ومنها دخول شاحنات الأغذية والمساعدات ولأول مرة الوقود إلى قطاع غزة، وارتفاع النبرة السياسية عالميا برفض كل مخططات التهجير القسرى للفلسطينيين، والدعوة المتزايدة إلى ضرورة حل القضية الفلسطينية حلا عادلا وفق القرارات الأممية ذات الصلة وإقامة الدولة الفلسطينية القابلة للحياة.