السبت 18 نوفمبر 2023
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حوادث

حبس 4 أشخاص متهمين بالإتجار في النقد الأجنبى بالشرقية

حبس 4 أشخاص للإتجار
حبس 4 أشخاص للإتجار بالنقد الأجنبى فى الشرقية،فيتو

أمرت النيابة العامة حبس 4 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيًا بتهمة الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي فى الشرقية.

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كان قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الشرقية تمكن من ضبط (3 سائقين – تاجر ملابس - مقيمينبالشرقية) وبحوزتهم(مبالغ مالية"عملات أجنبية- محلية") وأمرت النيابة العامة.

وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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جاء ذلك جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

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النقد الأجنبى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي قطاع الأمن العام مديرية امن الشرقية

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