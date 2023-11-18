حبس 4 أشخاص متهمين بالإتجار في النقد الأجنبى بالشرقية

أمرت النيابة العامة حبس 4 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيًا بتهمة الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي فى الشرقية.

كان قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الشرقية تمكن من ضبط (3 سائقين – تاجر ملابس - مقيمينبالشرقية) وبحوزتهم(مبالغ مالية"عملات أجنبية- محلية") وأمرت النيابة العامة.

وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



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جاء ذلك جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.