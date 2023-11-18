حبس 4 أشخاص متهمين بالإتجار في النقد الأجنبى بالشرقية
أمرت النيابة العامة حبس 4 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيًا بتهمة الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي فى الشرقية.
كان قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الشرقية تمكن من ضبط (3 سائقين – تاجر ملابس - مقيمينبالشرقية) وبحوزتهم(مبالغ مالية"عملات أجنبية- محلية") وأمرت النيابة العامة.
وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.
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