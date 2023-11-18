تحرير 67 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة
واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم على الطرق السريعة والصحراوية بمختلف المحافظات.
وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (67609) مخالفات مرورية متنوعة من بينها(14270) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (361) مخالفة السير بدون تراخيص، (135) مخالفة دراجة نارية، (2357) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، (22) مخالفة موقف عشوائى،(9) مخالفات شروط التراخيص.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية؛ تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.
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