ريال مدريد يتلقى نبأ صادما بشأن مدة غياب فينيسيوس

ريال مدريد، كشفت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد، تلقي اليوم السبت، نبأ صادما بشأن إصابة نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور، أثناء فترة التوقف الدولي الجارية حاليا.

وكان فينيسيوس قد تعرض للإصابة خلال مباراة البرازيل وكولومبيا، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن الفحوصات الجديدة التي خضع لها فينيسيوس، مساء الجمعة، كشفت عن معاناته من إصابة في الجزء الخلفي من الساق اليسرى.

Advertisements

وأشارت إلى أن هذه الإصابة ستبعده عن الملاعب لمدة شهر ونصف على الأقل، وبالتالي لن يلعب مع ريال مدريد مجددا ما تبقى من مباريات في 2023.

وأوضحت أن فينيسيوس سيغيب عن مباريات الميرنجي أمام قادش وغرناطة وريال بيتيس وفياريال وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني، بالإضافة إلى نابولي ويونيون برلين في دوري أبطال أوروبا.

وذكرت أن مشاركة فينيسيوس في كأس السوبر الإسباني، المقرر له من 10 إلى 14 يناير في السعودية، ما تزال غير معروفة.

البرازيل يخسر أمام كولومبيا

في مفاجأة كروية تغلب منتخب كولومبيا على ضيفه منتخب البرازيل بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة الخامسة بمنافسات الجولة الخامسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات لنهائيات كأس العالم 2026 التي ستقام بالشراكة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.



وسجل هدف تقدم البرازيل جابريل مارتينيلي في الدقيقة الرابعة من انطلاق بعد تمريرة رائعة من فينسيوس جونيور، وفي الشوط الثاني استطاع لويس دياز قلب الطاولة على منتخب السامبا بتسجيله هدفين في 5 دقائق فقط في الدقائق 75 و79 من عمر اللقاء لصالح المنتخب الكولومبي.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد منتخب كولومبيا إلى 9 نقاط ليحتل المركز الثالث خلف الأرجنتين المتصدر والأرجواي الثاني، وتراجع البرازيل الى المركز الخامس في الترتيب برصيد 7 نقاط فقط.

ويستعد منتخب البرازيل لمواجهة بطل العالم الأرجنتين يوم الأربعاء 22 من شهر نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة للمونديال.

