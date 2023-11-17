ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة كامافينجا

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها لاعبه الفرنسي إدواردو كامافينجا وتعرض كامافينجا لإصابة قوية أثناء مشاركته في تدريبات منتخب فرنسا، يوم الأربعاء الماضي.

ونشر ريال مدريد بيانا رسميا، اليوم الجمعة، قال فيه: "بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على لاعبنا إدواردو كامافينجا من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، تم تشخيص إصابته بتمزق في الرباط الجانبي الخارجي لركبته اليمنى".

النادي الملكي لم يتطرق في بيانه المقتضب إلى مدة غياب كامافينجا، واكتفى بالإشارة إلى أنه "في انتظار تطور حالته".

لكن وفقا لما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن غياب لاعب الوسط الفرنسي الشاب سيمتد لفترة تتراوح بين 8 و10 أسابيع. وبهذا ينضم كامافينجا لقائمة طويلة من المصابين في الريال، ومن بينهم تيبو كورتوا وإيدير ميليتاو وأردا جولر وداني سيبايوس.

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وشارك كامافينجا (21 عاما) في 17 مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم بمختلف المسابقات، صنع خلالها هدفا وحيدا ولم يسجل.

ودخل منتخب فرنسا معسكر مغلق استعدادًا لمواجهتي جبل طارق واليونان، يومي 18 و21 نوفمبر الحالي على الترتيب في التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024.

ونشرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية فيديو ظهر فيه كامافينجا، وهو يغادر تدريبات المنتخب الفرنسي، بسبب إصابة في الركبة، بعد احتكاكه مع عثمان ديمبيلي في التدريبات.

ريال مدريد يعلن تجديد عقد كامافينجا قبل أيام

وكان ريال مدريد قد أعلن الأسبوع الماضي تحصين كامافينجا، البالغ من العمر 20 عاما بعقد طويل الأمد حتى عام 2029.

وكان العقد القديم لإدواردو كامافينجا مع ريال مدريد، ينتهي في صيف 2027، قبل تمديده لموسمين إضافيين في الأسبوع الماضي.