الجمعة 17 نوفمبر 2023
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رياضة

إصابة جديدة تضرب صفوف ريال مدريد في التوقف الدولي

ريال مدريد، فيتو
ريال مدريد، فيتو

تلقى كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، صفعة جديدة، بتعرض لاعبه البرازيلي فينيسيوس جونيور للإصابة مع منتخب بلاده.

إصابة جديدة في ريال مدريد

وبعد الإصابة التي تعرض لها الفرنسي إدواردو كامافينجا خلال تواجده مع الديوك، جاءت إصابة فينيسيوس، لتزيد أحزان ريال مدريد.

وتعرض فينيسيوس للإصابة خلال مباراة كولومبيا في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026، والتي انتهت بخسارة السامبا 1-2.

وقال فينيسيوس في تصريحات عقب المباراة: "أعتقد أنها نفس الإصابة كالمرة السابقة، تعرضت لضربة وشعرت بالألم لاحقا، وغدًا سنجري اختبارات".

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ولم يستبعد فينيسيوس، إمكانية مشاركته في مواجهة البرازيل والأرجنتين بعد 5 أيام، لكنه اعترف بأن الأمر سيكون "صعبًا".

وكان فينيسيوس قد تعرض للإصابة بشد عضلي خلال مواجهة سيلتا فيجو في أغسطس الماضي، وغاب عن الملاعب لأكثر من شهر.

ونشر ريال مدريد بيانا رسميا، اليوم الجمعة، قال فيه: "بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على لاعبنا إدواردو كامافينجا من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، تم تشخيص إصابته بتمزق في الرباط الجانبي الخارجي لركبته اليمنى".

النادي الملكي لم يتطرق في بيانه المقتضب إلى مدة غياب كامافينجا، واكتفى بالإشارة إلى أنه "في انتظار تطور حالته".
لكن وفقا لما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن غياب لاعب الوسط الفرنسي الشاب سيمتد لفترة تتراوح بين 8 و10 أسابيع. وبهذا ينضم كامافينجا لقائمة طويلة من المصابين في الريال، ومن بينهم تيبو كورتوا وإيدير ميليتاو وأردا جولر وداني سيبايوس.

وشارك كامافينجا (21 عاما) في 17 مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم بمختلف المسابقات، صنع خلالها هدفا وحيدا ولم يسجل.

ودخل منتخب فرنسا معسكر مغلق استعدادًا لمواجهتي جبل طارق واليونان، يومي 18 و21 نوفمبر الحالي على الترتيب في التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024.

ونشرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية فيديو ظهر فيه كامافينجا، وهو يغادر تدريبات المنتخب الفرنسي، بسبب إصابة في الركبة، بعد احتكاكه مع عثمان ديمبيلي في التدريبات.

ريال مدريد يعلن تجديد عقد كامافينجا قبل أيام

وكان ريال مدريد قد أعلن الأسبوع الماضي تحصين كامافينجا، البالغ من العمر 20 عاما بعقد طويل الأمد حتى عام 2029.

وكان العقد القديم لإدواردو كامافينجا مع ريال مدريد، ينتهي في صيف 2027، قبل تمديده لموسمين إضافيين في الأسبوع الماضي.

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