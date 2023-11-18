السبت 18 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 18-11-2023

النحاس،فيتو
النحاس،فيتو

 شهدت أسعار النحاس اليوم السبت 18-11-2023، استقرارا ملحوظا، إذ يستخدم  النحاس على نطاق واسع في ‏قطاعات الطاقة والبناء والنقل.

 

ونستعرض سعر النحاس اليوم  السبت:

أسعار النحاس في بورصة المعادن اليوم السبت 

وسجل سعر طن النحاس في بورصة المعادن اليوم 3.749 دولار.

سجل أعلى سعر اليوم لخام النحاس بالبورصة 3.7600 دولار.

وسجل أدنى سعر اليوم لخام النحاس 3.7180 دولار.

أسعار النحاس الأحمر والأصفر في مصر 

وسجل سعر كيلو النحاس اليوم بين 280 إلى 297 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر طن النحاس اليوم 297 ألف جنيه.

Advertisements

وسجلت أسعار طن النحاس الأحمر الخردة  اليوم 160 ألف جنيه في بورصة المعادن.

وسجلت أسعار طن النحاس الأصفر عند 105000 جنيه للطن في بورصة المعادن.

استقرت أسعار الرفوف من النحاس الأصفر عند 299 جنيهًا للكيلو.

 

397,3 مليون دولار، واردات مصر من النحاس خلال الربع الأول من 2023

وكشفت نتائج نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن شهر مارس 2023، عن تراجع فاتورة واردات مصر من النحاس  ومنتجاتها خلال الربع الأول من العام الحالي خلال الفترة من “يناير -  فبراير- مارس”.

 

واردات مصر من النحاس خلال الربع الأول من عام  2023

وبلغت فاتورة استيراد مصر من النحاس 397 مليونًا و272 ألف دولار، خلال الربع الأول من العام الحالي، مقابل 445 مليونًا و679 ألف دولار عن نفس الفترة من العام الماضي، بتراجع يقدر بـ 48 مليونًا و407 آلاف دولار.

 

واردات مصر من النحاس خلال مارس 2023

وأوضحت نتائج النشرة التي حصلت “فـيتو” على نسخة منها، أن فاتورة استيراد النحاس خلال شهر مارس الماضي جاءت بقيمة 154 مليونًا و671 ألف دولار، مقابل 201 مليون و812 ألف دولار عن نفس الشهر من العام الماضي، بتراجع بلغ 47 مليونًا و141 ألف دولار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أسعار النحاس اليوم السبت أسعار النحاس النحاس

مواد متعلقة

سعر النحاس في السوق اليوم الخميس 16-11-2023

الأكثر قراءة

ارتفاع سعر السكر بالأسواق اليوم السبت

قبل الحكم عليه بساعات، تفاصيل سب مرتضي منصور لعمرو أديب بعبارات تمس الشرف والسمعة

إيمان فيلاني تتحدث عن سوء إيرادات فيلم The Marvels

4 إجراءات يجب اتخاذها لترشيد استهلاك المياه (إنفوجراف)

كل ما تريد معرفته عن قافلة المساعدات الإنسانية من صندوق تحيا مصر لأهالي غزة

جيش الاحتلال يطالب بإخلاء مستشفى الشفاء في غزة خلال ساعة واحدة

أسعار الأسماك اليوم السبت 18-11-2023 بالدقهلية

استشهاد أكثر من 50 فلسطينيا في قصف إسرائيلي لمدرسة تل الزعتر التي تأوي نازحي شمال غزة

Advertisements

منوعات

المزيد

ارتداها في معركة واترلو، 650 ألف دولار سعر قبعة نابليون

هبوط يحبس الأنفاس لأول طائرة دريملاينر تصل القارة القطبية الجنوبية (فيديو)

بعد آبل، والت ديزني توقف إعلاناتها على "إكس" بسبب تصريحات ماسك عن اليهود

آبل توقف إعلاناتها على "إكس" بعد مزاعم ضد ماسك بمعاداة السامية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 18-11-2023

أسعار الجبس اليوم السبت 18-11-2023 في السوق المصري

ارتفاع سعر السكر بالأسواق اليوم السبت

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم السبت 18-11-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

4 إجراءات يجب اتخاذها لترشيد استهلاك المياه (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 18 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم السبت 18 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم السبت 18 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية