وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيرته الفرنسية أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان مع نظيرته الفرنسية كاترين كولونا، اليوم الجمعة، تطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة، وأهمية الوقف الفوري لإطلاق النار، وتمكين إيصال المساعدات العاجلة لغزة.

تطورات التصعيد العسكري في غزة

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الوزيرين ناقشا خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه بن فرحان من كولونا، أهمية دعم الحلول السياسية لإنهاء الأزمة وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة، وإيقاف عمليات التهجير القسري للفلسطينيين.

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العلاقات الثنائية بين البلدين



كما جرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد دعت، اليوم الجمعة، للسماح بدخول المرضى والمصابين من غزة إلى مصر بشكل منتظم لتلقي العلاج بغية تخفيف الضغط على مستشفيات القطاع.

وقالت المنظمة إنه يجب إنشاء نظام لإخراج الحالات ذات الأولوية من القطاع الفلسطيني المحاصر.

وفي سياق متصل، نفى وزير الخارجية سامح شكري الشائعات بشأن ضغوط على مصر لإلغاء ديونها مقابل الموافقة على تهجير سكان غزة إلى سيناء أو غيرها من الأراضي المصرية.

وأكد أن كل التصريحات الصادرة من مصر كانت واضحة في هذا الصدد.

وشدد شكري أنه "لن تكون هناك أية إمكانية للنزوح أو لانتقال الفلسطينيين إلى هذه الأراضي وأن يتركوا موقعهم، ولم تكن هناك أية مناقشات في صدد اعتبار الموقف الاقتصادي لمصر يرتبط بالتطورات في غزة".

كما أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها العميق إزاء انتشار الأمراض في قطاع غزة، في ظل تواجد سكانها بمراكز إيواء مع القليل من الغذاء والمياه النظيفة بسبب الهجمات الإسرائيلية على القطاع.

وقال ريتشارد بيبركورن، ممثل المنظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، "إننا قلقون للغاية من انتشار الأمراض مع حلول فصل الشتاء". وفق وكالة "رويترز"