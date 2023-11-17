بدلا من إلقائها في الصرف، تحويل زيوت الطهي المستعملة إلى وقود للطائرات

أصبح من الممكن تكرير زيوت الطهي المستعملة وتحويلها إلى وقود متجدد، وهو حل بسيط لاستبدال الوقود الأحفوري، واستعماله وقودا للطائرات.

المعروف أن زيوت الطبخ المستعملة (UCOs)، كما يوحي اسمها، هي الزيوت التي تم استخدامها للطهي أو قلي الطعام، ويمكن أن يكون مصدرها المطاعم أو مصانع الصناعات الغذائية أو الأسر.

التخلص من نفايات الزيوت

ويسفر جمع زيوت الطهي المستعملة عن إزالتها من مجرى النفايات.. وبعيدا عن ذلك يتم التخلص من نفايات الزيوت أو رميها في الحوض في نظام الصرف الصحي، وفي هذه الحالة قد تسبب مشاكل كبيرة مثل مشكلة "فاتبيرج" سيئة السمعة في لندن، على سبيل المثال، حيث تتجمع الزيوت وتسبب انسدادات هائلة في شبكات الصرف الصحي.

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كما أن هناك فائدة لسلامة الأغذية من منع دخول زيوت الطهي المستعملة مرة أخرى إلى إنتاج الغذاء، ولا يمكن استخدام زيت الطهي إلا لعدد معين من المرات قبل أن يصبح غير صالح للاستهلاك البشري لأسباب تتعلق بالنظافة الغذائية.

استبدال الوقود الأحفوري

ويمكن تكرير زيوت الطهي المستعملة وتحويلها إلى وقود متجدد، وهو حل بسيط لاستبدال الوقود الأحفوري، أو استخدامها لإنتاج المواد الخام للبوليمرات والمواد الكيميائية، والتي يمكن بعد ذلك تحويلها، على سبيل المثال، إلى مواد بلاستيكية أكثر استدامة وذات أساس حيوي.

وتعد النفايات والمخلفات، مثل زيت الطهي المستخدم، وسيلة مهمة للمساعدة في تقليل اعتمادنا على الموارد الأحفورية. "على سبيل المثال، تساعد منتجات Neste المتجددة على تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 50 إلى 95% طوال دورة حياة المنتج مقارنة بالمنتجات المماثلة من الأصول الأحفورية.

تنظيم جمع هذه الزيوت

وتوجد المئات من موردي زيوت الطهي المستعملة حول العالم من أوروبا إلى آسيا إلى الولايات المتحدة، حيث يتم استخدام الزيوت والدهون في الطهي ويتم تنظيم جمع هذه الزيوت لإعادة تدويرها وإعادة استخدامها.

وتقوم المطاعم والمصانع بتخزين زيت الطهي المستعمل في صهاريج يتم تفريغها من قبل هواة جمع الزيوت.

فمثلا، في الولايات المتحدة تقوم شركة ماهوني البيئية -التابعة لشركة نيستي- بجمع زيت الطهي المستعمل من 55 ألف مطعم، وملعب وفندق ومدارس ومطارات، لتستخدمه شركة نيستي في تكرير منتجاتها المتجددة، حيث يتم تنظيف زيت الطهي المستخدم في وحدات المعالجة المسبقة لإزالة الشوائب، وبعد ذلك في المصفاة، ويمكن تحويله إلى وقود الديزل المتجدد ووقود الطيران المستدام، وغيرها من المنتجات المتجددة باستخدام تقنية NEXBTL الفريدة لدى الشركة.

زيوت الطهي المستعملة

استخدام ما كان يعتبر في السابق منتجا للنفايات يدعم التوجه نحو اقتصاد دائري أكثر استدامة، فمثلًا تقوم إحدى الشركات في هولندا بإرسال زيوت الطهي المستعملة من مطاعم ماكدونالدز إلى روتردام، وهي أقرب مصافي شركة Neste، حيث يتم تكرير زيت الطهي المستعمل والمواد الخام المتجددة الأخرى إلى الوقود والمنتجات المتجددة.. ويتم بعد ذلك بيع هذه المنتجات في هولندا وفي جميع أنحاء العالم.

أيضا هناك العديد من أفكار الاقتصاد الدائري المحتملة التي يمكن تطويرها بشكل أكبر - على سبيل المثال، يمكن جمع زيوت الطعام المستعملة من المطاعم والمقاهي في المطارات، وصقل تلك المواد الخام إلى وقود متجدد في مصفاة قريبة، ثم استخدامها كوقود مستدام للطيران.

بالفعل توسع استخدام زيوت الطهي المستعملة كثيرًا في السنوات الأخيرة، وسيستمر في ذلك - ولكن من المهم أن نتذكر أن هذه ليست سوى نموذج واحد من النفايات المنزلية والمواد التي نستخدمها في حياتنا، والتي نحتاج إلى إعادة استخدامها لتحل محل الموارد الأحفورية التي نستخدمها حاليًا، بما يحقق الهدف النهائي وهو مكافحة تغير المناخ.