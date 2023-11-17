ضبط موظفين استوليا على 5 ملايين من إحدى شركات الحكومة بالقاهرة

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على موظفين استوليا على 5 ملايين جنيه من إحدى شركات الحكومة بالقاهرة وحاولا غسل الأموال.

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين - مقيمان بمحافظتي "القاهرة، الجيزة") لقيامهما بمحاولة غسل أموال تحصلا عليها من خلال استغلال طبيعة عملهما الوظيفية والاستيلاء على مبالغ مالية من إحدى الشركات الحكومية، الأمر الذي مكنهما من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية.

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وكشفت التحقيقات، محاولتهما غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - وشراء سيارات).

وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهمين من حصيلة نشاطهما الإجرامي بـ 5 ملايين جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.