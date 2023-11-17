ضبط تشكيل عصابي استولى على أموال أحد البنوك بأوراق مزورة في أسوان
ألقت مباحث الأموال العامة القبض على تشكيل عصابي استولى على أموال أحد البنوك وقروض بأوراق مزورة في أسوان.
وكان الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قد تلقى بلاغا من محامي أحد البنوك بتضرر البنك من 6 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظة أسوان لقيامهم بالإستيلاء على مبالغ مالية من أموال البنك بموجب مستندات مزورة.
وبالفحص وإجراء التحريات تبين أن المتهمين قاموا بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص في الاستيلاء على أموال البنوك من خلال قيامهم باتباع طرق احتيالية ممنهجة، مما مكنهم مـن صـرف قروض تمويلية من البنك، وتقسيمها فيما بينهم، ورفضوا رد المبلغ المالي المستولى عليه أو سداد الأقساط الشهرية المستحقة للبنك نظير القروض الممنوحة لهم.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى وارتكابهم الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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