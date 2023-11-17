الجمعة 17 نوفمبر 2023
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حوادث

ضبط أخطر مزور في أسيوط، تزوير الشهادات و50 خاتما للجهات الحكومية ونصف مليون المضبوطات

ضبط أخطر مزور فى
ضبط أخطر مزور فى أسيوط، فيتو

ضبط قطاع الأمن العام عاملا بأسيوط لمزاولته نشاطا إجراميا في مجال تزوير المحررات الرسمية وترويجها عبر موقع "فيس بوك" بحوزة مبلغ مالي قرابة نصف مليون جنيه.
 

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 أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بقطاع الأحوال المدنية بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية قيام (عامل "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة أسيوط) بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فـي تزوير المحررات الرسمية والترويج لنشاطه عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" مقابل مبالغ مالية.

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (50 خاتم شعار الجمهورية وأكلاشيه مزور "لجهات مختلفة" - 233 أصول وصور ضوئية لشهادات ومستندات مزورة ومعدة للتزوير "لجهات تعليمية مختلفة"- الأجهزة والأدوات المستخدمة فـى التزوير- مبلغ مالى).

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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إدارة البحث الجنائى ادارة البحث الجنائي بقطاع الاحوال المدنية المحررات الرسمية قطاع الأمن العام

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