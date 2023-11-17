الجمعة 17 نوفمبر 2023
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رياضة

منتخب مصر يطير اليوم إلى ليبيريا لمواجهة سيراليون بتصفيات كأس العالم

بعثة منتخب مصر الوطني
بعثة منتخب مصر الوطني إلى ليبيريا، فيتو

منتخب مصر، تغادر بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم، مطار القاهرة في الواحدة والنصف ظهر اليوم الجمعة على متن طائرة خاصة، في طريقها إلى ليبيريا، استعدادًا لمواجهة نظيره منتخب سيراليون في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

 

قوام بعثة المنتخب الوطني إلى ليبيريا

يرأس بعثة منتخب مصر إلى ليبيريا اللواء حلمي مشهور عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، كما يرافقها من أعضاء المجلس حازم إمام المشرف على الفريق، وتضم روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني ومحمد غرابة مدير المنتخب وباقي أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي.

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22 لاعبا في بعثة منتخب مصر إلى ليبيريا

قرر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر اصطحاب 22 لاعبًا فقط خلال رحلة الفريق اليوم إلى ليبيريا لمواجهة سيراليون هم:

محمد الشناوي - محمد صبحي - أحمد الشناوي - محمد هاني - عمر كمال - علي جبر - محمد عبد المنعم - أحمد سامي - رامي ربيعة - محمد حمدي - أحمد فتوح - مروان عطية - محمد النني - أحمد سيد زيزو - محمود حمادة - حمدي فتحي - محمد صلاح - مصطفي فتحي - مصطفي محمد - محمد شريف - محمود حسن تريزيجيه - عمر مرموش .

 

فيتوريا يستبعد 3 لاعبين من المعسكر 

وقرر البرتغالي روي فيتوريا بشكل مفاجئ، وفي ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، إستبعاد ثلاثة لاعبين من معسكر منتخب مصر وبالتالي استبعادهم من رحلة الفراعنة إلى ليبيريا لمواجهة سيراليون وهم: طارق حامد وإمام عاشور وحسين الشحات، لأسباب انضباطية.

فاز منتخب مصر على جيبوتي بـ ٦ أهداف دون مقابل في الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس العالم، ويستعد المنتخب  مصر لمواجهة سيراليون يوم ١٩ نوفمبر الجاري.

استبعاد طارق حامد من منتخب مصر، فيتو

فيتوريا صاحب قرار استبعاد الشحات وعاشور وطارق حامد

وأكد خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن منتخب مصر حقق نتيجة جيدة للغاية بعد الفوز بسداسية نظيفة على جيبوتي في تصفيات كأس العالم، مشيرًا إلى أن هناك روحًا وجدية وانسجام بين اللاعبين، وروي فيتوريا المدير الفني يدير الفريق بشكل جيد.

 

وقال الدرندلي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "نتمنى تحقيق نتائج إيجابية قوية، والبعثة ستغادر في الواحدة والنصف ظهرًا إلى ليبيريا لمواجهة سيراليون في الجولة الثانية من التصفيات، والسفر سيكون عبر متن طائرة خاصة".

استبعاد حسين الشحات من منتخب مصر، فيتو 

قرار فيتوريا 

وأضاف: "فيتوريا قرر استبعاد إمام عاشور وحسين الشحات وطارق حامد بالفعل، والقرار جاء من جانب المدير الفني للمنتخب، ولا أعلم تفاصيل كثيرة عن القرار".

وواصل: "فيتوريا له الحق في استبعاد أو استدعاء أي لاعب، والثلاثي من اللاعبين الجيدين، والمدرب دائما له رؤية فنية، وهو صاحب القرار في مشاركة أي لاعب أو جلوسه بديلا، والقرار في النهاية هو المسؤول الأول والأخير عنه".

 

وأشار الدرندلي، إلى أن هناك رغبة لدى الجميع من أجل الظهور بمستوى مشرف خلال أمم إفريقيا القادمة والتتويج باللقب القاري، وتعويض الخسارة للبطولة السابقة بعد خسارة النهائي.

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