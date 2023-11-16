محافظ الجيزة يكلف رؤساء الأحياء بتخفيف الضغط المروري بالهرم وفيصل (صور)

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء بالتنسيق مع رجال شرطة المرور لإعادة توزيع الحركة المرورية لتخفيف الضغط المروري على شوارع الهرم وفيصل ومحور محمد أنور السادات، وتخفيف الاختناقات المرورية بمدينة الجيزة.

وأكد محافظ الجيزة، أن محور عمرو بن العاص يقلل مسافة الرحلة بين شمال وجنوب الطريق الدائري مما يساهم في خفض التلوث، وتقليل وقت الرحلات، وتوفير استهلاك الوقود.

جولة تفقدية لمحافظ الجيزة

وكان قد أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جولة تفقدية يرافقه اللواء محمد الكيلانى رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى وذلك لمعاينة مراحل العمل الجارية بمحور عمرو بن العاص في ضوء الانتهاء من العديد من القطاعات بالمحور وخطة استكمال تنفيذ المشروع بمسافة إجمالية ٤.٥ كم.

شملت جوله المحافظ ورئيس جهاز التعمير معاينة مسار المحور بالقطاعات التي تم الانتهاء منها ومؤهلة للسير وتشمل مطلع محور عمرو بن العاص باتجاه طريق المريوطية والطريق السياحي ومسار المحور من منطقة الإخلاص وحتي منزل المحور بشارع الشيخ أحمد نصر بالهرم.

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كما تفقد المحافظ الأعمال الإنشائية الجارية بالقطاعات المتبقية للربط مع الطريق الدائري الشمالي حيث تابع مراحل العمل بالمنطقة من شارع الشيخ أحمد نصر في اتجاه مناطق المطبعة وعمرو بن العاص والمنشية والتي تضم منزل لقائدي المركبات القادم من مناطق دائري المنشية والمنصورية وأكتوبر إلى شارع الأهرام وشارع الشيخ أحمد نصر الرابط بين شارعي الهرم وترسا.

بالإضافة إلى مطلع للقادم من شارع الشيخ أحمد نصر وترسا والهرم والمتجه إلى الطريق الدائري المنشية ومحور ٢٦ يوليو والقاهرة الجديدة.

وأشاد محافظ الجيزة بنسب التنفيذ المتقدمة للمحور والتي اسفرت عن الانتهاء من العديد من القطاعات بالمرحلة الأولى مؤكدًا أنه مع فتح المحور بالكامل أمام الحركة المرورية سيساهم في تخفيف التكدسات بمناطق الهرم وفيصل وترسا خاصة للراغبين للوصول إلى الطريق الدائري.

وأوضح المحافظ، بأنه جار تطوير ورفع كفاءة عدد من الطرق السطحية الواقعة اسفل المحور وإعادة تخطيط المناطق التي يمر بها للظهور بصورة حضارية لخدمة الأهالي واستغلال المساحات المتوافرة أسفله في إقامة نقاط خدمية حضارية كساحات انتظار.

ومن جانبه أشار اللواء محمد الكيلانى، إلى أن مشروع محور عمرو بن العاص يهدف لزيادة انسيابية الحركة المرورية بمحافظة الجيزة، وإقليم القاهرة الكبرى، من خلال الربط بين شمال وجنوب .

رافق محافظ الجيزة ورئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى خلال الجولة رئيس جهاز التفتيش والمتابعة ورؤساء أحياء الهرم والطالبية ورئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي ورئيس الهيئة العامة للنظافة وتجميل الجيزة وممثلين من جهاز تعمير القاهرة الكبرى.