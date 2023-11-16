الأمم المتحدة تكشف كارثة غير مسبوقة بغزة، 3 أطفال ما بين شهيد وجريح كل 10 دقائق

العدوان الإسرائيلي على غزة، وجه عدد من الخبراء الأمميين رسالة تحذير إلى الأمم المتحدة بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة وخطورة الوضع الإنساني هناك.



خبراء أمميون يصفون العدوان على غزة بإبادة جماعية



وقال أكثر من 30 خبيرا أمميا مستقلا في مجال حقوق الإنسان إن "الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت من إسرائيل ضد الفلسطينيين بعد السابع من أكتوبر، وخاصة في غزة، تشير إلى خطر حدوث إبادة جماعية".

وأشار الخبراء الأممين في رسالتهم إلى ما وصفوها بأدلة على التحريض المتزايد على الإبادة الجماعية، والنية المعلنة بـ"تدمير الشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال" والدعوات الصاخبة لـ"النكبة الثانية" في غزة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة حسب تعبيرهم.

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ونوه الخبراء إلى ادلة أخرى استخدامها جيش الاحتلال من ضمنها أسلحة قوية ذات طبيعة عشوائية بما أدى إلى وقوع أعداد هائلة من القتلى وتدمير البنية الأساسية التي يعتمد عليها البقاء على قيد الحياة.

منع الإبادة الجماعية ضد سكان غزة



وقال الخبراء في بيان مشترك إن الكثيرين منهم قد دق ناقوس الخطر بالفعل بشأن مخاطر الإبادة الجماعية في غزة. وأبدوا انزعاجهم البالغ بشأن "فشل الحكومات في الإنصات إلى دعواتنا وتطبيق وقف فوري لإطلاق النار".

كما أعربوا عن القلق البالغ بشأن "دعم حكومات معينة لاستراتيجية إسرائيل في الحرب ضد السكان المحاصرين في غزة" وما وصفوه بفشل النظام الدولي في التعبئة لمنع الإبادة الجماعية.

وذكر بيان الخبراء أن قصف وحصار غزة أديا، وفق التقارير، إلى مقتل أكثر من 11 ألف شخص وإصابة ما يزيد عن 27 ألفا وتشريد 1.6 مليون شخص منذ 7 أكتوبر وما زال الآلاف تحت الأنقاض كما أفادوا.

وذكر الخبراء أن طفلا يُقتل وطفلين يُصابا بجراح، في المتوسط كل 10 دقائق في الحرب بما يحول غزة إلى "مقبرة للأطفال" مقتبسين هذا التعبير من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

وأضافوا أن 200 من العاملين في المجال الطبي و102 من موظفي الأمم المتحدة و41 صحفيا، وعاملين على الخطوط الأمامية ومدافعين عن حقوق الإنسان قد قُتلوا أيضا، فيما مُحيت عشرات الأسر الممتدة لخمسة أجيال في إشارة إلى مقتل جميع أفرادها.

وقال الخبراء المستقلون إن كل ذلك يحدث في ظل "تشديد إسرائيل حصارها غير القانوني المفروض منذ 16 عاما على غزة، بما منع الناس من الفرار وتركهم بدون غذاء أو ماء أو دواء أو قود لأسابيع". وأشاروا إلى ما قالوه سابقا عن أن التجويع المتعمد يصل إلى درجة جريمة الحرب.

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