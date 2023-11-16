تصريح قوي من الأردن حول معاهدات السلام مع الاحتلال

قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، خلال لقاء تليفزيوني اليوم الخميس:" إن معاهدات السلام مع إسرائيل ستصبح وثائق يجمعها الغبار بسبب عدوانها على غزة".



الأردن تحسم موقفها من الاتفاقيات مع إسرائيل

وأكد وزير الخارجية الأردني، أن المملكة لن توقع اتفاقية تبادل المياه والطاقة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، والتي بدأت مفاوضاتها منذ عام تقريبا.



وأضاف أيمن الصفدي أن إسرائيل تدفع المنطقة برمتها نحو الجحيم بسبب وحشية العدوان في قطاع غزة، ونرى الضفة الغربية تشتعل ونرى الإرهاب الاستيطاني والجبهة الشمالية مع لبنان تتصاعد.

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جرائم حرب ترتكبها إسرائيل

وأشار الصفدي خلال تصريحات تليفزيونية:"ما تقوم به إسرائيل جرائم حرب ولا يمكن أن ينظر إليه كدفاع عن النفس".



وطالب وزير الخارجية الأردني، المؤسسات الدولية بتقديم موقف واضح تجاه ما يحدث في غزة.

ويوم الثلاثاء الماضي، قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني،: إنه لا شك أن سكان قطاع غزة لن يتركوا منازلهم بسبب منشور أو رسالة نصية تأمرهم بذلك.

وبحسب «التليفزيون الأردني»، أضاف ملك الأردن: "سكان غزة يعلمون أن المغادرة تعني فقدان الأمل والكرامة وفرصة العودة إلى أرضهم، فقد شهدوا حصول ذلك مع العديد من الفلسطينيين من قبلهم وأسلافهم طوال العقود السبعة الماضية من هذا الصراع".

وقال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، إن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وحل الأزمة المستمرة منذ عقود.

وأضاف العاهل الأردني خلال القمة العربية الإسلامية الطارئة في الرياض: "لا يمكن السكوت على ما يواجهه قطاع غزة من أوضاع كارثية تخنق الحياة وتمنع وصول العلاج، بل يجب أن تبقى الممرات الإنسانية مستدامة وآمنة، ولا يمكن القبول بمنع الغذاء والدواء والمياه والكهرباء عن أهل غزة فهذا السلوك هو جريمة حرب يجب أن يدينها العالم".

وأكد أن الأردن سيواصل القيام بواجبه في إرسال المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين بكل الوسائل الممكنة.

وتابع: "لقد كان قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن غزة انتصارا للقيم الإنسانية، وانحيازا للحق في الحياة والسلام، وإجماعا عالميا برفض الحرب، وهو قرار جاء بجهد عربي مشترك".

تحالف سياسي لوقف الحرب والتهجير في غزة

وشدد على "ضرورة اتخاذ هذا القرار كخطوة أولى تعمل خلالها الدول عربية بالشراكة مع المجتمع الدولي لبناء تحالف سياسي لوقف الحرب والتهجير أولا وفورا، والبدء بعملية جادة للسلام في الشرق الأوسط وعدم السماح بإعاقتها تحت أي ظرف، وإلا فإن البديل هو التطرف والكراهية والمزيد من المآسي".

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