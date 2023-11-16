الخميس 16 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

إغلاق جزئي بشارع السودان باتجاه كوبري فيصل لمدة يوم

إغلاق جزئي بشارع
إغلاق جزئي بشارع السودان باتجاه كوبري فيصل لمدة يوم،فيتو

 أعلنت محافظة الجيزة أنه في إطار الأعمال الإنشائية الخاصة بمحطة مترو أنفاق جامعة القاهرة الجديدة للخط الثالث، واستكمالًا لأعمال إنشاء كوبرى مشاه خاص بالمحطة أعلى شارع السودان تحديدًا أمام معهد البحوث الزراعية ستقوم الشركة المنفذة بتركيب الكمر المعدنى الخاص بكوبرى المشاة بالموقع المشار إليه. 

غلق جزئى بشارع السودان

 وتشير محافظة الجيزة أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق جزئى بشارع السودان بالاتجاه القادم من شارع السودان اتجاه كوبرى فيصل وذلك لمدة يوم واحد فقط ابتداء من الساعة ١٢  صباح يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٣/١١/١٧ وحتى السـاعة  ٤ صباح يوم السبت الموافق ۲۰۲۳/۱۱/۱۸ على أن تكون الأعمال على مدار ٢٤ ساعة.

حي جنوب الجيزة

 وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي جنوب الجيزة بالمتابعة الميدانية للأعمال والتعاون مع الجهات المنفذة لإزالة أي معوقات. 
وقد قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بإزالة بلدورات الجزيرة الوسطى لتحويل وتقسيم شارع السودان فى الاتجاه القادم من كوبرى فيصل اتجاه شارع السودان إلى اتجاهين للحركة المرورية بواقع (٦ حارات مرورية ) لكل اتجاه، وفصل الحركة المرورية بحواجز خرسانية ممتدة لمسافة (١٠٠ متر).


أما عن التحويلة المرورية فهي على النحو التالي:-
١ - حركة المركبات بشارع السودان بالاتجاه القادم من شارع السودان ومحور صفط اللبن وترغب بالسير اتجاه كوبرى فيصل وشارع الأهرام تقوم بالدخول يسارًا إلى الاتجاه الآخر من الطريق بعد تحويله إلى اتجاهين كما هو مشار إليه.
۲- استكمال السير بمسار التحويلة المرورية لمسافة (١٠٠ متر ) حتى تجاوز منطقة أعمال تركيب الكمر المعدنى الخاص بكوبرى المشاة ومنطقة الغلق ثم العودة مرة أخرى للطريق الأصلي بشارع السودان اتجاه كوبرى فيصل وشارع الأهرام.
وتوضح محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

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