الخميس 16 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 16-11-2023 في ختام التعاملات

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي اليوم، فيتو

سعر الريال السعودي اليوم، واصل سعر الريال السعودي استقراره أمام الجنيه المصري، في ختام تعاملات اليوم الخميس 16 نوفمبر 2023، بحسب آخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي والبنوك المصرية.

 

سعر الريال السعودي اليوم 

وننشر سعر الريال السعودي في البنوك المصرية، وفق آخر تحديث وارد عبر شاشات عرض أسعار العملات في البنوك المصرية.

سعر الريال السعودي، فيتو

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.22 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

سجل الريال السعودي في البنك التجاري الدولي نحو 8.19 جنيه للشراء، و8.26 جنيه للبيع.

 

Advertisements

 

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وسجل الريال السعودي في بنك مصر نحو 8.19 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

وبلغ سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 8.20 جنيه للشراء، و8.26 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وسجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 8.19 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وسجل الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 8.19 جنيه للشراء، و8.26 جنيه للبيع.

 

أسعار العملات اليوم الخميس في البنوك  

وشهد سعر الجنيه المصري، حالة من الارتفاع أمام بعض العملات الأجنبية والعربية، والتراجع أمام العملات الأخرى في ختام تعاملات اليوم الخميس 16 نوفمبر 2023، بحسب آخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.

 

وننشر أسعار العملات في البنك المركزي المصري، بموجب آخر تحديث للبنك:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري 

سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 33.43 جنيه للشراء، و33.58 جنيه للبيع.

 

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

سجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 38.19 جنيه للشراء، و38.36 جنيه للبيع.

 

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 34.66 جنيه للشراء، و34.81 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.22 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 99.88 جنيه للشراء، و100.33 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع. 

 

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري

وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 20.37 جنيه للشراء، و20.46 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري

وسجل الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 19.98 جنيه للشراء، و20.07 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 81.76 جنيه للشراء، و82.12 جنيه للبيع.

 

سعر الريال العماني في البنك المركزي المصري

وسجل الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 80.07 جنيه للشراء، و80.42 جنيه للبيع.

 

سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري

وسجل الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 8.46 جنيه للشراء، و8.50 جنيه للبيع. 

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 16-11-2023 في بداية التعاملات

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الخميس 16 نوفمبر 2023

سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار الأردني في البنك المركزي المصري نحو 43.42 جنيه للشراء، و43.68 جنيه للبيع.

 

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري

وسجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الريال السعودى البنك المركزى المصرى اسعار العملات البنك التجارى الدولى cib سعر الريال السعودى اليوم

مواد متعلقة

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الخميس 16 نوفمبر 2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 16-11-2023 في بداية التعاملات

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 16-11-2023 في بداية التعاملات

الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة مصر وجيبوتي بث مباشر ضمن تصفيات مونديال 2026

مباراة مصر وجيبوتي، شاهد اللقاء من خلال قناة مفتوحة (بث مباشر)

فيتوريا يوضح سبب تغيير محمد عبد المنعم أمام جيبوتي

غضب إمام عاشور بعد عدم مشاركته أمام جيبوتي ومدرب منتخب مصر يحاول تهدئته

جيش الاحتلال يزعم : مستشفى الشفاء منطقة حرب وهذه قصة جثة الأسيرة الإسرائيلية

تفريغ كاميرات المراقبة بواقعة سيدة اعتدى عليها ٣ أشخاص بعين شمس

موعد مباراة مصر وسيراليون في تصفيات كأس العالم 2026

بعد انفصاله عن هنا الزاهد.. تعرف على زيجات الفنان أحمد فهمي (فيديو جراف)

Advertisements

منوعات

المزيد

بـ"كوفية المقاومة" والعلم، الظهور الأول لمنتخب فلسطين بعد طوفان الأقصى (فيديو)

على أنغام أم كلثوم، افتتاح معرض رمسيس وذهب الفراعنة بمتحف أستراليا (صور)

خديجة بن قنة تسخر من الاحتلال بعد رفع علم إسرائيل على مستشفى الشفاء (فيديو)

فرصة لا تعوض، شركة للتخلص من صور الزواج بتكاليف زهيدة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الخميس 16-11-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الخميس 16-11-2023

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 16-11-2023 في ختام التعاملات

ارتفاع سعر السكر بالأسواق اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

بعد انفصاله عن هنا الزاهد.. تعرف على زيجات الفنان أحمد فهمي (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف تعقد 300 مجلس لقراءة سورة الكهف في مساجد الجمهورية (فيديو)

لا تغفل عنه، دعاء يوم الجمعة وليلتها

باحث بهيئة كبار العلماء: الأخلاق والقيم في الإسلام مرتبطة بصورة وثيقة بالعقيدة

المزيد
الجريدة الرسمية