تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من القضاء على بؤرتين إجراميتين فى طوخ والصالحية لتجارة المخدرات بقيمة مضبوطات بلغت 2.3 مليون جنيه.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها بنطاق محافظتى (القليوبية- الشرقية).

مديرية أمن القليوبية

ضبط (عاطلَين "لهما معلومات جنائية") حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة طوخ، وبحوزتهما (8 كيلو جرامات لمخدر الحشيش - 6 كيلو جرامات لمخدر الهيدرو – كيلو جرام لمخدر الهيروين- كيلو جرام لمخدر الشادو – كمية لمخدر الآيس "الشابو"- بندقية خرطوش- فرد خرطوش وعدد من الطلقات- سيارة- 3 ميزان حساس- مبالغ مالية "من متحصلات نشاطهما الإجرامى").

Advertisements

مديرية أمن الشرقية

ضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة بالشرقية.. وبحوزته (12 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام - مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى") وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.