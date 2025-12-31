غدا، بدء تطبيق زيادة الحد الأدنى والأقصى لمعاشات المحامين

18 حجم الخط

تبدأ نقابة المحامين، من غد الخميس ١ يناير 2026، تطبيق زيادة المعاشات التي أقرها المجلس واعتمدتها الجمعية العمومية للمحامين في 6 ديسمبر الماضي.

زيادة معاشات المحامين

ومن المقرر أن تكون الزيادة في حدها الأدنى ألفي جنيه شهريًّا دون التقيد بسنوات الاشتعال، ورفع الحد الأقصى للمعاش إلى أربعة آلاف جنيه شهريًا، ومئة جنيه عن كل سنة من سنوات الاشتعال الفعلي للمعاش.



الزيادة

كما قرر مجلس النقابة في وقت سابق، استمرار الزيادة السنوية للمعاش بواقع 5% وصرف المعاشات بالزيادة الجديدة بداية من 1 يناير 2026، على أن يحتفظ آخر مستحق للمعاش، بكامل المعاش حتى آخر وارث فلا ترث النقابة العامة المحامي.

ويذكر أن نقابة المحامين دعت الجمعية العمومية في ديسمبر الماضي، لزيادة المعاشات، واعتماد الميزانيات، وزيادة الدمغة، وزيادة الاشتراك السنوي، واعتماد رسم الدراسة بمعهد المحاماة وعزل مراقب الحسابات وتعيين آخر.

