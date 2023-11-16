الأمن العام يضبط 4 هاربين من 58 حكما قضائيا بينهم محكوم عليه بالإعدام
تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديريتى أمن "البحيرة – الأقصر" من ضبط 4 هاربين من 58 حكما قضائيا من بينهم محكوم عليه بالإعدام.
هاربين من 58 حكما قضائيا من بينهم محكوم عليه بالإعدام
وجاء ذلك فى أعقاب حملة أمنية لملاحقة الهاربين من الأحكام وأسفرت عن ضبط مزارع - مقيم بدائرة مركز شرطة الدلنجات بالبحيرة لكونه محكوم عليه غيابيًا بالإعدام فى قضية (قتل عمد).
وضبط عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة إسنا بالأقصر لكونه محكوم عليه فى قضية "مخدرات" بالسجن المؤبد.
ضبط عامل مقيم بدائرة مركز شرطة أرمنت بالأقصر لكونه محكوم عليه فى (20 حكما بتهم " تبديد" بإجمالى حبس 3 سنوات و4 شهور).
ضبط عامل مقيم بدائرة مركز شرطة أرمنت بالأقصر لكونه محكوم عليه فى (36 حكما بتهم " تبديد" بإجمالى حبس 4 سنوات) وبمواجهتهم أقروا بصحة الأحكام الصادرة ضدهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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