65 لقاءً ثنائيا لأعضاء التصديري للصناعات الكيماوية على هامش فعاليات الإفريقي للتجارة البينية

كشف محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة عن نجاح المجلس في تنظيم أكثر من 65 لقاءً ثنائيا مع عدد من المشترين الأجانب من عدة دول إفريقية مشاركة بالمعرض الإفريقي للتجارة البينية، لشراء مستلزمات إنتاج مواد وسيطة ومنتجات نهائية من الشركات الأعضاء بالمجلس.

وأضاف أنه جاري استكمال اللقاءات الثانية بشكل افتراضي عبر التطبيقات الإليكترونية المختلفة لمتابعة تنسيق الأعمال خلال الفترة القادمة.

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وأوضح أن هذا يأتي في إطار سعي المجلس الدائم لدعم أعضائه حيث تم تنفيذ عدة لقاءات ثنائية متنوعة بموقع المجلس بالجناح المصري على هامش فعاليات المعرض الإفريقي للتجارة البينية

وتنوعت اللقاءات بين مشترين لعدة منتجات من منتجات الأسمدة وكيماويات عضوية وغير عضوية ومتنوعة ومنظفات وغيرها من مواد وسيطة ومنتجات نهائية.



يذكر أنه انعقد المؤتمر خلال الفترة من 9 إلى 15 من نوفمبر الجاري بمركز مصر الدولي للمؤتمرات، ويعد المعرض الإفريقي للتجارة البينية هو الحدث الأبرز في سوق التجارة الإفريقية. ومنصة فريدة في إفريقيا لاستكشاف فرص الاستثمار وتوقيع الاتفاقيات وتعزيز التعاون الدولي

أبو المكارم: نستهدف نمو صادرات القطاع لإفريقيا بنسبة ١٠% خلال ٢٠٢٤

وشارك المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، المجلس في المعرض الإفريقي للتجارة البينية، ويأتى هذا تنفيذا لخطته الإستراتيجية الهادفة إلى تنمية صادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة لمختلف الأسواق الدولية بشكل عام والسوق الأفريقي بشكل خاص لما يمثله من أهمية أمام المنتجات المصرية.

وأكد خالد أبو المكارم أن استضافة هذا المؤتمر بكافة فعالياته يؤكد على مدى الثقة الدولية والإقليمية لجمهورية مصر العربية وقدرتها على استضافة حدث يضم أكثر من 1950 عارضا أجنبيا وأهميتها كبوابة لإفريقيا وقدرتها على توفير كافة الأدوات والآليات اللازمة لتحقيق الهدف من المؤتمر، وهو تعزيز مشروعات التصنيع وتحقيق معدلات نمو إيجابية في حجم التجارة البينية بين دول القارة الإفريقية.

وجاءت مشاركة المجلس بتكليف من وزير التجارة والصناعة وبالمشاركة مع الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات لتعزيز التجارة البينية والاستثمار المشترك ما بين مصر وأفريقيا تحت مظلة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AFCFTA)، في إطار خطة المجلس الهادفة لنمو الصادرات إلى إفريقيا بنسبة 10% خلال 2024.

وقال محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس، إنه يستهدف زيادة معدلات التجارة البينية بين الدول الإفريقية وذلك من خلال المشاركات المتنوعة من حيث الدول الإفريقية المشاركة وكذلك تنوع العارضين بين هيئات دولية، وجهات ومؤسسات حكومية ومشرفين وبنوك وشركات تمويل فضلا عن شركات تسعى لاستيراد العديد من المنتجات ومستلزمات الإنتاج والكيماويات الوسيطة والأسمدة والمخصبات الزراعية والصناعات البلاستيكية من مصر بالنسبة لقطاعات الصناعات الكيماوية والأسمدة.