تفاصيل المؤتمر الرابع للتحالف الوطني لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

حكاية وطن

عقد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز " في نسخته الرابعة بقرية شبين القناطر بمحافظة القليوبية؛و ذلك لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة إنتخابية جديدة لإستكمل مسيرة الإنجازات والمشروعات القومية بجمهورية مصر العربية.

وتم استعراض كافة الإنجازات والمشروعات التي حققتها الدولة المصرية داخل محافظات الجمهورية ومنها محافظة القليوبية، وهي المحافظة الرابعة التي استقبلت انعقاد المؤتمر.

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كان ذلك بحضور نحو سته آلآف شخص وعدد من قادة الرأي بالمحافظة من أساتذة الجامعة والأطباء والمهندسين والمعلمين والرائدات الريفيات وممثلين المجالس القومية والقيادات الدينية المسلمة والمسيحية والعمد والمشايخ وممثلين عن الجمعيات النشطة بالمحافظة والقيادات الشابة الفاعلة بالمحافظة.

يأتي مؤتمر القليوبية ضمن سلسلة مؤتمرات "حكاية وطن" بمحافظات جمهورية مصر العربية، حيث يتناول الحديث عن الإنجازات التي تتم بالمحافظة وما تقدمه مؤسسات التحالف الوطني وكياناته من دعم كبير في كافة الأصعدة وعلي مستوي عدد كبير من المشروعات القومية بكافة قطاعات الخدمية والتموية كما يعمل على توعية وحث المواطنين بضرورة المشاركة بفاعلية في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم .

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي كان قد انطلق في 13 مارس 2022، وذلك بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر حيث يضم ٣٤ جمعية، ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي.

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