الخميس 16 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

وصول 27 مريضا بالسرطان من غزة إلى تركيا

لحظة استقبال المرضى
لحظة استقبال المرضى الفلسطينيين في تركيا، فيتو

وصل إلى أنقرة ليل الأربعاء - الخميس 27 مريضًا بالسرطان تم إخلاؤهم من قطاع غزة عبر مصر، لتلقّي العلاج في تركيا، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الأناضول.

وقالت الوكالة إنَّ طائرتين حطَّتا في أنقرة بعيد الساعة 00:30 (21:30 ت ج) وعلى متنهما المرضى ومرافقون لهم.

وكان وزير الصحَّة التركي فخر الدين قوجه قال مساء الأربعاء إنّ ما مجموعه 40 شخصًا هم 27 مريضًا بالسرطان ومرافقون لهم تمكَّنوا من مغادرة قطاع غزة إلى مصر تمهيدًا لنقلهم إلى تركيا.

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وفي حديث مع صحافيين، قال قوجه الذي زار مصر لمحادثات حول إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة "عبر 27 مصابًا بالسرطان في غزَّة معبر رفح. خططنا لنقل هؤلاء المرضى الـ27 إلى تركيا اليوم" مع 13 مرافقًا لهم.

 

وأدى القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، إلى مقتل 11500 شخصًا معظمهم من المدنيين بينهم 4710 أطفال، وفقًا لوزارة الصحة التابعة لحركة حماس.


وتنتظر أنقرة الضوء الأخضر من مصر لفتح مستشفياتها الميدانية في رفح على الحدود المصرية مع قطاع غزة، بهدف علاج الجرحى والمرضى الفلسطينيين.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه "آمل أن نتمكن في المستقبل القريب من إنشاء مستشفى ميداني في غزة، في المنطقة القريبة من معبر رفح، وجهودنا تسير في هذا الاتجاه".

وسبق أن أرسلت تركيا طائرات شحن عدة بالإضافة إلى سفينة محملة بالأغذية والمعدات الطبية والأدوية إلى مصر ومخصصة لغزة، بما في ذلك حاضنات ومولدات كهرباء.

 

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