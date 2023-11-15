الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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محافظات

تفاصيل نقل 25 فلسطينيا مريضا بالسرطان للعلاج في تركيا عبر مطار العريش (صور)

نقل 25 مريضا لتركيا،فيتو
نقل 25 مريضا لتركيا،فيتو

قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء إنه تم نقل 25 فلسطينيا مريضا بالسرطان و12 مرافقا الى العلاج في دولة تركيا عبر مطار العريش الدولي.

نقل 25 فلسطينيا مريضا بالسرطان للعلاج في تركيا عبر مطار العريش الدولي


وأضاف المحافظ  أن المرضى وصلوا من معبر رفح البري قادمين من قطاع غزة بعد التنسيق بين وزيري الصحة الفلسطينية والمصرية.
أشار المحافظ، إلى أنه تم نقل المصابين في حضور وزيري الصحة المصري ونظيره التركي ورئيس هيئه الاسعاف المصريه.

وزيرا الصحة المصري والتركي يزوران المصابين الفلسطينيين في مستشفى العريش العام شمال سيناء

محافظ شمال سيناء يشهد مشاركة شباب المتطوعين في تعبئة المساعدات لقطاع غزة

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