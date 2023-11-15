الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رياضة

منتخب الشباب يتأخر بهدف في الشوط الأول

منتخب مصر للشباب،
منتخب مصر للشباب، فيتو

انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب الشباب المصري أمام نظيره الليبي، بتقدم الأخير بهدف نظيف في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن على ملعب الكرم ضمن منافسات بطولة شمال أفريقيا تحت ٢٠ سنة التي تستضيفها تونس في الفترة من ١٣ الي ٢٢ نوفمبر الجاري، بمشاركة خمس منتخبات هي: تونس صاحبة الضيافة إلى جانب مصر والجزائر والمغرب وليبيا.

مباراة اليوم هي أول احتكاك حقيقي لمنتخب الشباب المصري تحت قيادة مديره الفني وائل رياض، خاصة أن الفريق بدأ أول معسكراته التدريبية في العاشر من من أكتوبر الماضي بالإسماعيلية، ولم يخض خلاله أى مباريات ودية، ثم خاض الفريق معسكرا مفتوحا بالقاهرة في الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر الماضي.

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تشكيل منتخب الشباب أمام ليبيا

منتخب مصر للشباب بدأ المباراة بتشكيل مكون من: 

عبد المنعم تامر، معتز محمد، احمد عابدين، حسن أبو المعاطي، كباكا، محمد سمير،عبد الرحمن خالد، عمر خضر،محمد عبد الله، مروان محمود،كريم سعيد

تشكيل منتخب مصر للشباب أمام ليبيا، فيتو

منتخب الشباب يفوز على الشمس وديا

واختتم منتخب مصر للشبابإستعداداته لبطولة شمال أفريقيا بالدخول في معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة، بدأ يوم 6 نوفمبر الماضي بمشاركة 26 لاعبا، أختتمه الفريق بمواجهة ودية أمام الفريق الأول بنادي الشمس فاز فيها بهدفين مقابل هدف، وهي التجربة الودية الوحيدة للفريق قبل السفر إلى تونس للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا.

لذلك تعد مواجهة منتخب الشباب اليوم أمام نظيره الليبي هي الأولى للفريق على المستوى الدولي

منتخب الشباب المصري، يدخل لقاء اليوم أمام ليبيا رافعا شعار “لا بديل عن الفوز” من أجل حصد أول ثلاث نقاط له في البطولة، تمنح لاعبيه دفعة معنوية وترفع جرعة الثقة لدى اللاعبين، من أجل المنافسة على الميدالية الذهبية والمركز الأول في بطولة شمال أفريقيا.

منتخب الشباب يختتم تحضيراته لمواجهة 

اختتم منتخب الشباب بقيادة وائل رياض، تدريباته ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب المرسي استعدادا لمباراة البوم أمام ليبيا في افتتاح مشوار الفراعنة ببطولة شمال افريقيا الودية بتونس.

حرص الجهاز الفني خلال المران على تحفيظ اللاعبين بعض الجمل الفنية والتكتيكية، وشهد المران حالة من التركيز والجدية من جانب جميع اللاعبين.

وتواجد محمد أبو الوفا عضو اتحاد الكرة رئيس البعثة في تونس، في المران لتحفيز ودعم الجهاز الفني واللاعبين قبل ضربة البداية لمنتخب الشباب غدا بالبطولة.

تشكيل الجهاز الفني لمنتخب الشباب

ويضم الجهاز الفني لـمنتخب الشباب كلا من، وائل رياض مديرا فنيا، علاء عبده مدربا عاما، رامي عادل مدربا مساعدا، أيمن طاهر مدربا لحراس المرمي، الدكتور قاسم قدري مخطط أحمال، عادل محفوظ مديرا اداريا، كريم فهمي محلل أداء , الدكتور هاجد هاني طبيبا، الدكتور محمد محروس للعلاج الطبيعي، خالد خفاجة مدلك، عبد العزيز محمد مسئول المهمات.

 

قوام بعثة منتخب الشباب

يرأس بعثة منتخب الشباب، محمد أبو الوفا عضو اتحاد الكرة، وتضم وائل رياض المدير الفني وعادل محفوظ المدير الإداري وباقي أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي، بالإضافة إلى 22 لاعبا هم:

 

22 لاعبا في قائمة منتخب الشباب 

وضمت القائمة التي أعلنها وائل رياض 22 لاعبًا هم: 

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر - أحمد وهبة - أحمد جابر.

الدفاع: معتز محمد - أحمد عابدين - حسام عوض الله - محمد سمير - محمد سمير - يوسف عبدالحفيظ - حسن أبو المعاطي - مهاب سامي.

الوسط: مروان محمود - أحمد خالد كاباكا - فارس خالد - محمد السيد - هادي عامر - كريم حامد - محمد عبدالله - عمرو خالد - عمر خضر.

الهجوم: مهند محمد - كريم سعيد - محمد زعلوك.

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