منتخب الشباب يخوض مرانه الأول في تونس ويرتدي الزي التقليدي أمام ليبيا (صور)

منتخب الشباب، خاض منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض، مرانه الأول على ملعب الكرم بتونس، في الثانية عشر والنصف ظهر اليوم استعدادا لمواجهة ليبيا الأربعاء المقبل في الجولة الأولى ببطولة شمال أفريقيا الودية التي تقام في الفترة من 11 حتى 23 نوفمبر الجاري.



شارك في المران جميع اللاعبين، وجاء المران قويا وحماسيا واستمر ساعة ونصف الساعة تقريبا وانتهي بتقسيمة طبّق خلالها الجهاز الفني بعض الجمل الفنية والتكتيكية.



وشهد المران حضور محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس بعثة منتخب الشباب في تونس.

في السياق ذاته، عُقد اليوم الإجتماع الفني لمباراة منتخب الشباب مع ليبيا بحضور عادل محفوظ المدير الإداري للمنتخب وتقرر أن يرتدي منتخب مصر القميص الأحمر والشورت الأسود والجورب الأسود بينما يظهر منتخب ليبيا بالزي الأبيض.



ويضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب كلا من، وائل رياض مديرا فنيا، علاء عبده مدربا عاما، رامي عادل مدربا مساعدا، أيمن طاهر مدربا لحراس المرمي، الدكتور قاسم قدري مخطط أحمال، عادل محفوظ مديرا اداريا، كريم فهمي محلل أداء , الدكتور هاجد هاني طبيبا، الدكتور محمد محروس للعلاج الطبيعي، خالد خفاجة مدلك، عبد العزيز محمد مسئول المهمات.

أقيم صباح اليوم الاجتماع الفني التنسيقي لبطولة شمال أفريقيا الودية التي تحتضنها تونس في الفترة من 11 حتى 23 نوفمبر الجاري، بحضور محمد أبو الوفا عضو الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس بعثة منتخب الشباب، وعادل محفوظ المدير الإداري للمنتخب، وحاتم رضا المسئول الإعلامي.



ترأس الاجتماع السيد عبد الحكيم السلماني رئيس اتحاد شمال أفريقيا، وعُقد الاجتماع بحضور ممثلى ومندوبي الاتحادات والمنتخبات المشاركة في البطولة، ورحب الشلماني في كلمته بالوفود المشاركة والحاضرين، كما تقدم بالشكر للإتحاد التونسي لكرة القدم لإحتضانهم هذه الدورة وتوفير كل الإمكانيات من أجل انجاحها.



وفي كلمته خلال الاجتماع، قال محمد أبو الوفا إن الاتحاد المصري حريص دائما على المشاركة في هذه البطولات لتقوية العلاقات والتواصل المستمر مع الأشقاء، بجانب تحقيق الاستفادة الفنية والتنافسية للمنتخبات المصرية في هذه المراحل السنية، معربا عن ثقته في خروج البطولة في أفضل صورة تنظيميا.

شهد الاجتماع التأكيد على جميع المنتخبات المشاركة بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة من حيث الوصول للملاعب وبداية المباريات، بجانب احترام القرارات التحكيمية والالتزام بالروح الرياضية.

مواعيد مباريات منتخب الشباب في بطولة شمال أفريقيا الودية

و نشر الاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مباريات المنتخب الوطني في بطولة في بطولة شمال أفريقيا الودية والتي تستضيفها تونس خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر الجاري.

مواعيد مباريات مصر في بطولة شمال أفريقيا

وأسفرت قرعة بطولة شمال أفريقيا لمنتخبات الشباب، عن مواجهة منتخب مصر للشباب مع ليبيا يوم الأربعاء 15 نوفمبر الجاري، ثم الجزائر يوم 17 من نفس الشهر.



ويلتقي منتخب مصر للشباب نظيره التونسي يوم الأحد 19 نوفمبر ويختتم مشواره في البطولة أمام المغرب يوم 21 من الشهر ذاته.

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غادرت بعثة منتخب مصر للشباب مواليد 2005، مطار القاهرة في الثامنة والنصف صباح اليوم السبت، في طريقها إلى تونس، للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا تحت 20 سنة التي تستضيفها تونس خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر الجاري.

وتصادف وجود الكابتن سمير عثمان علي نفس الرحلة حيث يتوجه لتونس بصفته عضوٍ بلجنة حكام شمال إفريقيا.

قوام بعثة منتخب الشباب

يرأس بعثة منتخب الشباب، محمد أبو الوفا عضو اتحاد الكرة، وتضم وائل رياض المدير الفني وعادل محفوظ المدير الإداري وباقي أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي، بالإضافة إلى 22 لاعبا هم:

لاعبا في قائمة منتخب الشباب

وضمت القائمة التي أعلنها وائل رياض 22 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر - أحمد وهبة - أحمد جابر.

الدفاع: معتز محمد - أحمد عابدين - حسام عوض الله - محمد سمير - محمد سمير - يوسف عبدالحفيظ - حسن أبو المعاطي - مهاب سامي.

الوسط: مروان محمود - أحمد خالد كاباكا - فارس خالد - محمد السيد - هادي عامر - كريم حامد - محمد عبدالله - عمرو خالد - عمر خضر.

الهجوم: مهند محمد - كريم سعيد - محمد زعلوك.

منتخب الشباب يفوز على الشمس وديا

وفاز منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض، على الفريق الأول بنادي الشمس بنتيجة ٢/١، في ختام الاستعدادات لبطولة شمال أفريقيا التي تقام في تونس.

سجل هدفي منتخب الشباب محمد عبد الله ومهند محمد.

بدأ المنتخب بتشكيل يضم كلًّا من عبد المنعم تامر، أحمد عابدين ومعتز محمد ويوسف عبد الحفيظ وحسن أبو المعاطي في الدفاع، ومحمد السيد وأحمد خالد كباكا ومروان محمد في الوسط، وعمر خضر ومحمد عبد الله وكريم سعيد في الهجوم.

منتخب مصر يواصل تدريباته

وواصل منتخب مصر للشباب مواليد 2005 تدريباته اليومية، على أحد الملاعب بمنطقة التجمع الخامس، في إطار استعداداته للمشاركة في دورة شمال أفريقيا، المقرر إقامتها في تونس خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر الجاري.

وتقام بطولة شمال إفريقيا لمنتخبات الشباب في تونس، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر المقبل بمشاركة منتخبات مصر وتونس والمغرب وليبيا والجزائر.

انطلق الإثنين الماضي معسكر منتخب الشباب مواليد 2005 بقيادة وائل رياض استعدادًا لبطولة شمال أفريقيا التي تقام في تونس في الفترة من 11 حتى 22 نوفمبر الجاري.