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رياضة

اليوم، منتخب الشباب يواجه ليبيا في افتتاح مبارياته ببطولة شمال أفريقيا

منتخب الشباب مواليد
منتخب الشباب مواليد 2005 يواجه ليبيا، فيتو

منتخب الشباب، يواجه منتخب مصر للشباب مواليد 2005 بقيادة مديره الفني وائل رياض، نظيره المنتخب الليبي، في أولى مبارياته ببطولة شمال أفريقيا تحت 20 سنة، والتي تستضيفها تونس خلال الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة خمس منتخبات هي: تونس صاحبة الضيافة إلى جانب مصر والجزائر والمغرب وليبيا.

مباراة اليوم هي أول احتكاك حقيقي لمنتخب الشباب المصري تحت قيادة مديره الفني وائل رياض، خاصة أن الفريق بدأ أول معسكراته التدريبية في العاشر من من أكتوبر الماضي بالإسماعيلية، ولم يخض خلاله أى مباريات ودية، ثم خاض الفريق معسكرا مفتوحا بالقاهرة في الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر الماضي.

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منتخب الشباب يفوز على الشمس وديا

واختتم منتخب مصر للشباب إستعداداته لبطولة شمال أفريقيا بالدخول في معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة، بدأ يوم 6 نوفمبر الماضي بمشاركة 26 لاعبا، أختتمه الفريق بمواجهة ودية أمام الفريق الأول بنادي الشمس فاز فيها بهدفين مقابل هدف، وهي التجربة الودية الوحيدة للفريق قبل السفر إلى تونس للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا.

لذلك تعد مواجهة منتخب الشباب اليوم أمام نظيره الليبي هي الأولى للفريق على المستوى الدولي

منتخب الشباب المصري، يدخل لقاء اليوم أمام ليبيا رافعا شعار “لا بديل عن الفوز” من أجل حصد أول ثلاث نقاط له في البطولة، تمنح لاعبيه دفعة معنوية وترفع جرعة الثقة لدى اللاعبين، من أجل المنافسة على الميدالية الذهبية والمركز الأول في بطولة شمال أفريقيا.

منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض، فيتو

منتخب الشباب يختتم تحضيراته لمواجهة 

اختتم منتخب الشباب بقيادة وائل رياض، تدريباته ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب المرسي استعدادا لمباراة البوم أمام ليبيا في افتتاح مشوار الفراعنة ببطولة شمال افريقيا الودية بتونس.

حرص الجهاز الفني خلال المران على تحفيظ اللاعبين بعض الجمل الفنية والتكتيكية، وشهد المران حالة من التركيز والجدية من جانب جميع اللاعبين.

وتواجد محمد أبو الوفا عضو اتحاد الكرة رئيس البعثة في تونس، في المران لتحفيز ودعم الجهاز الفني واللاعبين قبل ضربة البداية لمنتخب الشباب غدا بالبطولة.

 

نتائج الاجتماع التنسيقي

في السياق ذاته، عُقد امس الإثنين الإجتماع الفني لمباراة منتخب الشباب مع ليبيا بحضور عادل محفوظ المدير الإداري للمنتخب وتقرر أن يرتدي منتخب مصر القميص الأحمر والشورت الأسود والجورب الأسود بينما يظهر منتخب ليبيا بالزي الأبيض.

 

تشكيل الجهاز الفني لمنتخب الشباب

ويضم الجهاز الفني لـمنتخب الشباب كلا من، وائل رياض مديرا فنيا، علاء عبده مدربا عاما، رامي عادل مدربا مساعدا، أيمن طاهر مدربا لحراس المرمي، الدكتور قاسم قدري مخطط أحمال، عادل محفوظ مديرا اداريا، كريم فهمي محلل أداء , الدكتور هاجد هاني طبيبا، الدكتور محمد محروس للعلاج الطبيعي، خالد خفاجة مدلك، عبد العزيز محمد مسئول المهمات.

 

قوام بعثة منتخب الشباب

يرأس بعثة منتخب الشباب، محمد أبو الوفا عضو اتحاد الكرة، وتضم وائل رياض المدير الفني وعادل محفوظ المدير الإداري وباقي أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي، بالإضافة إلى 22 لاعبا هم:

 

22 لاعبا في قائمة منتخب الشباب 

وضمت القائمة التي أعلنها وائل رياض 22 لاعبًا هم: 

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر - أحمد وهبة - أحمد جابر.

الدفاع: معتز محمد - أحمد عابدين - حسام عوض الله - محمد سمير - محمد سمير - يوسف عبدالحفيظ - حسن أبو المعاطي - مهاب سامي.

الوسط: مروان محمود - أحمد خالد كاباكا - فارس خالد - محمد السيد - هادي عامر - كريم حامد - محمد عبدالله - عمرو خالد - عمر خضر.

الهجوم: مهند محمد - كريم سعيد - محمد زعلوك.

بعثة منتخب الشباب تغادر إلى تونس للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا (صور)

كل ما تريد معرفته عن منتخب الشباب مواليد 2005

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