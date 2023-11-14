محافظ الدقهلية يلتقي وفد الهيئة العامة للتنمية الصناعية (صور)

التقى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وفد الهيئة العامة للتنمية الصناعية لبحث المطالب والمقترحات لحل مشكلات المصانع وتنفيذ مشروعات جديدة بالمنطقة الصناعية بجمصه لدفع عجلة الاستثمار..

وقال مختار": كل الدعم للمستثمرين والعمل الجاد من قبل كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتعاون مع الأجهزة المركزية لحل مشكلاتهم تعزيزا للاقتصاد القومى وخلق فرص عمل جديدة..

وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الصناعة وتطوير المناطق الصناعية وتقديم كافة الخدمات للمستثمرين في عام الصناعه، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء باتخاذ كافة الاجراءات التى تستهدف توسيع قاعدة الاستثمارات ودعم المستثمرين بالمحافظات، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية هذا الشأن..

Advertisements

ففي محافظة الدقهلية، وفى إطار التعاون المثمر بين الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والدكتوره ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية استقبل "مختار" اليوم بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية بالسادة أعضاء وفد الهيئة العامة للتنمية الصناعية الذي ضم كلا من اللواء محمد سليم رئيس الإدارة المركزية لفروع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مستشار رئيس الهيئة والعقيد حسن جاد مسئول التصرفات العقارية بالهيئة..

هذا وقد ترأس "مختار" اجتماعا بحضور وفد الهيئة ونائب محافظ الدقهلية وذلك بمشاركة المهندسة سلوي جابر وكيل وزارة الاسكان والدكتور مصطفي عنان رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصة والأستاذ باسم الشريف مدير عام مكتب محافظ الدقهلية والسيد عوض مدير الاستثمار وياسر الغريب مدير عام الشئون القانونية والمهندس أحمد عبد الفتاح مدير مكتب هيئة التنمية الصناعية بالمنصورة.

وتم خلال الاجتماع بحث عدد من المطالب والمقترحات التي تستهدف الوصول إلى حلول جذرية لمشكلات المصانع بالمنطقة الصناعية بجمصه وكذا بحث التيسيرات التي تستهدف تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة بالمنطقة بما يساهم في دفع عجلة الاستثمار خاصة في منطقة ال108 أفدنة بالمنطقة لدخول صناعات جديدة للمنطقة وتوفير فرص عمل لأبناء الدقهلية..

كما كلف "مختار" رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصة ووكيل وزارة الإسكان بالمحافظة لمرافقة وفد الهيئة في زيارة علي الطبيعة للمنطقة الصناعية وعقد لقاءات مباشرة مع اصحاب المصانع والمستثمرين والاستماع الي مقترحاتهم ومطالبهم للعمل علي تحقيقها وحل مشكلاتهم وفقا للإمكانيات المتاحة والقوانين والقواعد المنظمة للعمل بالمناطق الصناعية..

وفي هذا الإطار أكد "مختار" أن الدولة ومن خلال أجهزة المحافظة التنفيذية حريصة علي تقديم كل الدعم المستثمرين والعمل الجاد لحل مشكلاتهم تعزيزا للاقتصاد القومى وخلق فرص عمل جديدة لدفع عجلة الانتاج، ولجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية فى مختلف القطاعات، وخاصة قطاع الصناعة، الذى يُعد أحد أهم القطاعات التى من شأنها المساهمة فى تحقيق التنمية الاقتصادية التي تستهدف في النهاية تحقيق التنمية الشاملة...

والجدير بالذكر أنه تم خلال اللقاء بحث العديد من الموضوعات منها استكمال الدعم اللازم لاستكمال توصيل المرافق لمساحة ال108 أفدنة بالمنطقة الصناعية بجمصه، وانهاء مطالب المستثمرين فيما يتعلق بالمجمعة العشرية وسرعة استصدار تراخيص المباني للمشروعات المقدمة من قبل المستثمرين، وسرعة تخصيص قطع الاراضي بمنطقة 108 أفدنة، التيسير فيما يتعلق بتغيير النشاط، واتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل الهيئة بشأن وحدات المعالجة للصرف الصناعي طبقا للموافقة البيئية والمطلوب تنفيذها داخل المصانع بالمنطقة الصناعية بجمصه حرصا علي توفير بيئة صحية وآمنه للاستثمار والمستثمرين.