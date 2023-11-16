عاشق كرة القدم بالمنيا، عامل المهمات الشهير بـ عم حارس ملوي، 58 عاما ومازال ممارسًا لكرة القدم (فيديو وصور)

بدراجته البسيطة التي تحمل بين قوامها الحديدي تسجيلًا صوتيا يسمع على تردده قرآن كريم تارة وأغاني أم كلثوم تارة أخرى، يتوجه الرجل الخمسيني جمال ملعب إلى مركز شباب ناصر ملوي، لأداء عمله كـ عامل مهمات، والذي لا زال متمسكًا بشغفه برياضة كرة القدم حتى تدوين ذاك التقرير.

هز الشبكة يا عم جمال علشان نكسب، مقولة مشهورة يعرفها الكثير من المقربين لعالم كرة القدم الإقليمية خاصة في مركز شباب ناصر ملوي، الواقع جنوب محافظة المنيا، هنا يعمل الرجل الخمسيني، الشهير بـ جمال ملعب، والبعض الآخر أطلقوا عليه “عم حارس ملوي نسبة لـ عم حارس عامل المهمات بالنادي الأهلي”.

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ممارسة الرياضة لكبار السن

جمال ملعب، عامل المهمات بمركز شباب ناصر ملوي، فيتو

فعلى الرغم من بلوغه الـ 58 عامًا، إلا إنه مازال متمسكًا بـ مقولة «الصحة مش بالعمر»، فهو يمارس الرياضة خاصة لعبة كرة القدم، ويحظى الرجل الخمسيني بقاعدة جماهيرية عريضة، فضلا عن حب كل من تعامل معه في ملوي، بداية من رؤوساء مركز الشباب مرورًا باللاعبين إلى أصغر ناشئ.

جمال عبد النبي الشهير بـ جمال ملعب

«كل حكام مصر تعرف إسم جمال ملعب، لو سألت أي حد يقولك تبع ناصر ملوي».. بتلك الكلمات بدأ إبن مدينة ملوي جمال عبد النبي الشهير بـ جمال ملعب، حديثه لـ فيتو، مضيفًا أمارس لعبة كرة القدم ثلاث أيام من كل أسبوع، فالرياضة هي أفضل شي بالنسبة لكبار السن، خاصة مرضى السكر وغيره.

عامل مهمات داخل ناصر ملوي

التحقت بالعمل داخل مركز شباب ناصر ملوي، عن طريق أحد العاملين بمركز شباب ناصر ملوي يدعى "عم خالد"، توجهت إليه وطلبت منه العمل، وبفضل الله وبفضله تحدث مع الراحل الحاج يحيى الصواف، رئيس مجلس الإدارة، وتمت الموافقة على الفور بعملي عامل مهمات بمركز شباب ناصر ملوي.

كان ملعب ترابي

ويستكمل، عامل المهمات بمركز شباب ناصر ملوي، حديثه لـ فيتو قائلًا: كانت أمنية حياتي أن اشتري كرة قدم، وبعد إصرار كبير على والدي، تمكنت من شراء كورة بسعر 50 قرشا توجهت بها إلى ملعب ناصر ملوي ذاك الملعب الذي لم يكن به أي نجيلة خضراء فكان عبارة عن ملعب ترابي.

أسماء لها تاريخ

جمال عبد النبي عامل المهمات، فيتو

فعلي الرغم من كون الملعب لم يكن جاهزًا ولكن كان يمتلك عددًا كبيرًا من أسماء لها تاريخ في سجل لاعبي كرة القدم في ملوي من بينهم: فاروق رضوان، كابتن يسري عصير، وجمال سيد مرسى والراجل عماد مرسى، وكابتن نادر قمر الدولة كابتن محمد الدفراري شفاه الله وعافاه، كابتن طه زغلول، عاطف عرفة وشقيقة كابتن عماد وكثيرًا من لاعبي ملوي الذين كانوا يمتلكون مهارات خاصة في عالم الساحرة المستديرة للكرة الإقليمية في المنيا عامة وملوي خاصة.

طبيعة عملي كـ عامل مهمات

طبيعة عملي كطبيعة عمل أي عامل مهمات دخل النادي، ففي البداية كانت الملاعب ترابية فكنت اقوم بتخطيط الملعب مستخدما المواد الجيرية ناهيك عن الاهتمام بالملعب وغرفه ملابس اللاعبين، ناهيك عن ترتيب ملابسهم وتحضيرها، وتجهيزها استعدادًا للمباريات

واستكمل، جمال ملعب حديثه لـ فيتو، قائلًا: مع بداية التدريب أقوم بجلب الأدوات الخاصة بالمدربين داخل الملعب وتوزيعها على حسب ما يراه المدرب، وبعد ذلك أقوم بجمعها مرة أخرى.

هز الشبكة يا عم جمال

هز الشبكة يا عم جمال، عبارة يتفاءل بها لاعبو مركز شباب ناصر ملوي في المباريات الصعبة أو كما نقول عليها "مباراة معقربة فيها الكورة مش عاوزة تدخل رغم محاولات لاعبي الهجوم"، عملتها 3 مرات ودخلت جول في الـ 3 مرات عن طريق الصدفة وليس أكثر من ذلك .. هذا ما أضافه "جمال عبد النبي" خلال استكمال حديثه لدي فيتو، لافتًا أنه تربطه علاقة طيبة مع جميع اللاعبين والعاملين بمركز شباب ناصر ملوي.

كل حكام مصر تعرفني

وحول عبارة "جميع حكام مصر تعرفني"، قال الخمسيني، تربطني علاقة محترمة مع معظم حكام مصر، من مصر لمرسى مطروح كل حكام مصر تعرفني، من بينهم كابتن محمود البنا، كابتن أمين عمر، محمد صباح، إبراهيم نور الدين.. وغيرهم.

عم حارس ملوي

وعلى حد تعبيره، قال عامل المهمات بمركز شباب ناصر ملوي، "في ناس بتقابلني بره تقولي إزيك يا عم حارس، منور الدنيا كلها يا عم حارس، مباريات ملوي إيه الأسبوع ده يا عم حارس، أقولهم أنا فين وعم حارس فين ده راجل مشهور".

العمال المهمشون

وفي النهاية، يعتبر العمال المهمشون في هذا السياق هم الأشخاص الذين يقومون بالمهام المهمة والضرورية خلف الكواليس، مثل العمال المنظفين، وحراس الملاعب، والمسؤولين عن الصيانة، والمساعدين في تجهيز الملاعب وغيرهم، فعلى الرغم من أنهم لا يتلقون عادة الاهتمام الكبير، إلا أن دورهم ضروري لسلامة ونجاح المباريات والفعاليات الكروية.

يمكن للكاميرات أثناء البث المباشر للمباريات التركيز على العمال المهمشين وتقديم لقطات لهم أثناء أداء مهامهم، وقد يكون ذلك مفيدًا في تسليط الضوء على العمال المهمشين وإعطائهم الاعتراف الذي يستحقونه.