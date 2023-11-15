الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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منوعات

علماء يكتشفون فيروسا يشبه مصاص الدماء

أحد الفيروسات بدا
أحد الفيروسات بدا كأنه ممسك برقبة الآخر، فيتو

اكتشف علماء فيروسا أشبه بـ"مصاص الدماء"، بعدما تبين أنه "عض" فيروسا آخر أكبر حجما والتصق به في إطار طفرة بيولوجية تساعده على البقاء على قيد الحياة.

فيروسات تغزو البكتيريا

ووفق صحيفة "واشنطن بوست" فإن مديرة وحدة التصوير بجامعة ميريلاند، تاجيدي دي كارفاليو، اكتشفت الفيروس الغريب في مارس عام 2020 لدى فحص عينة من التربة، وتبين أنه من العاثيات، وهي فيروسات تغزو البكتيريا، وهي من أكثر الكائنات الحية عددا على وجه الأرض، ويمكن العثور على ملايين منها في جرام واحد من التربة.

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وقتها، لم تتوقع دي كارفاليو أن ترى فيروسا ملتصقا بآخر من "رقبته"، قائلة: "لقد رأيت حرفيا المئات منها، ومن الواضح أن الأمر لم يكن عشوائيا.. نحن نعلم أن الفيروسات تفعل بعض الأشياء المثيرة للاهتمام، ولكن لم يتوقع أحد ذلك".

التكاثر داخل الخلايا

وأوضحت دي كارفاليو وزملاؤها النتائج بالجمعية الدولية للإيكولوجيا الميكروبية، حيث جاء في الدراسة أن الفيروس الصغير الذي أطلق عليه MiniFlayer فقد القدرة على التكاثر داخل الخلايا، لذلك حدث تطور بيولوجي، وهو الالتصاق بفيروس آخر من رقبته أطلق عليه اسم MindFlayer.

وفي حالة دخول الخلايا معا، يستخدم MiniFlayer الآلية الجينية لرفيقه الفيروس من أجل التكاثر.

"مصاص الدماء" 

إلى ذلك، شبه إيفان إريل، مساعد دي كارفاليو، الفيروس بـ"مصاص الدماء" الذي يغرس أسنانه في فريسته، وذلك بعد ملاحظة علامات "عض" على MindFlayer.

وأضاف: "الفيروسات يمكنها فعل أي شيء.. إنها القوة الأكثر إبداعا في الطبيعة، لكن لم يتوقع أحد أنها ستفعل شيئا كهذا".

استنتاجات أكثر صرامة

وأشار تيري دوكلاند، أستاذ علم الأحياء الدقيقة في جامعة ألاباما في برمنجهام الذي لم يشارك في الدراسة، إلى أن "ملاحظة العاثيتين المرتبطتين كانت مثيرة للاهتمام، لكنه دعا إلى مزيد من الصور والأبحاث لاستخلاص استنتاجات أكثر صرامة حول التفاعل".

وعلميا، توجد من "عاثيات البكتيريا" مليارات في أمعاء الإنسان، وتساعدها في مكافحة البكتيريا الضارة.

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