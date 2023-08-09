منى محرز عالمة الفيروسات ضيفة حدوتة مصرية على موجات الشرق الأوسط

برنامج حدوتة مصرية، يستضيف الإذاعي أحمد إبراهيم مقدم برنامج حدوتة مصرية على إذاعة الشرق الأوسط الدكتورة منى محرز استاذ علم الفيروسات بمركز البحوث الزراعية ونائب وزير الزراعة السابق في العاشرة من مساء الغد الخميس.

وتتحدث منى محرز عن نشأتها وجذورها ومشوار حياتها وإنجازاتها العلمية والعملية، وتعيينها أول سيدة تتولى منصب نائب وزير الزراعة كما تتحدث عن جهود الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من البروتين.

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برنامج حدوتة مصرية

برنامج "حدوتة مصرية" يسلط الضوء على كل العلماء والخبراء والزراع والصناع والمبدعين المصريين بشتى المجالات فى الداخل والخارج وأيضا كل من يقدم خدمات جليلة للوطن من خلال استضافتهم وعرض قصة كفاحهم ونجاحهم وتقديمهم كنموذج وقدوة طيبة تحتذى للشباب المصرى.



والبرنامج يذاع الخميس من كل أسبوع فى العاشرة مساءًا عبر أثير إذاعة الشرق الأوسط، من ‏إعداد وتقديم أحمد إبراهيم.

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