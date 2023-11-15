أستاذ علوم سياسية: لهذا السبب لن تنتهي حرب غزة قريبا وهؤلاء المستفيدون من استمرارها

حرب غزة، قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية وخبير العلاقات الدولية: "إسرائيل دخلت في مناطق العمق الإستراتيجي لقطاع غزة وهذا كان هدف الاحتلال منذ بداية العملية البرية".

مناطق عازلة في غزة

وأضاف خلال حديثه ببرنامج “مصر جديدة” الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور بقناة “etc”: أن الخسائر فادحة بالنسبة للإسرائيليين لكن هدف قوات الاحتلال الآن وضع مناطق عازلة ومناطق آمنة في الشمال عن طريق زحزحة الفلسطينيين وتهجيرهم للجنوب وهذا الأمر لم يتم حتى الآن.

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هدف الاحتلال الإسرائيلي

وأشار: "قوات الاحتلال الإسرائيلي تحارب في غزة معقل المقاومة الفلسطينية وهو الهدف الرئيسي لتل أبيب من حيث السيطرة على المدينة بالكامل".

حرب غزة

وأوضح: "حرب غزة مستمرة وانتهاء الحرب خلال أسبوع أو عشرة أيام غير واقعي لأن هناك مفاوضات حول الأسرى وهو يحتاج وقت طويل لأن حماس تريد الاستمرار في المعادلة السياسية والبقاء في حكم قطاع غزة وإسرائيل تريد إنهاء حكم حماس وهو الذي لن يحدث.

إنهاك إسرائيل

وأكد: "هناك مستفيدين من استمرار أمد حرب غزة مثل إيران وحزب الله لإنهاك إسرائيل".

وكشفت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، عن تطورات جديدة في المفاوضات بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي بشأن صفقة تبادل الأسرى.

اتفاق إطلاق سراح الرهائن

وذكرت الشبكة الإخبارية، نقلا عن مسؤول أمريكي قوله، أن حماس وإسرائيل تقتربان من التوصل لاتفاق لإطلاق سراح الرهائن مقابل هدنة مؤقتة.

المحادثات بين حماس وإسرائيل

وأوضح المسئول الأمريكي لـ “سي إن إن” أنه على الرغم من قرب التوصل لاتفاق إطلاق سراح الرهائن لأي اتفاق فإن المحادثات متقلبة ومن الممكن أن تنهار.

تفاؤل أوروبي بإطلاق الأسرى

ونقلت "سي إن إن" عن مسؤول أوروبي قوله، متفائلون بإمكانية إطلاق بعض الرهائن لدى حماس خلال أيام أو أسابيع.