مصادر رسمية تكشف سبب زيارة رئيس الشاباك الإسرائيلي إلى مصر

طوفان الأقصى، أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل منذ قليل نقلا عن مصادر رسمية، تأكيدها أن زيارة رئيس الشاباك رونين با، إلى مصر اقتصرت على مباحثات لتنفيذ هدنة إنسانية ملف تبادل الأسرى.

المقاومة تكبد العدو الإسرائيلي خسائر فادحة اليوم

طوفان الأقصى، على الجانب الآخر أعلنت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس، في نبأ عاجل، أن مقاتليها تمكنوا من الإجهاز على 9 جنود إسرائيليين وتدمير 22 آلية عسكرية كليا أو جزئيا بمحاور التوغل في قطاع غزة.

سيطرة المقاومة الفلسطينية على الأوضاع في غزة

ومنذ قليل، أعلنت حركة حماس مساء اليوم الثلاثاء أن كتائب القسام ما زالت تسيطر على الأوضاع في قطاع غزة.

مزاعم الاحتلال الإسرائيلي

وقالت حماس إن مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بوجود أنفاق تحت مستشفى الرنتيسي دعائية وليست صحيحة، داعية منظمة الأمم المتحدة لإرسال وفد لتفقد المستشفيات في قطاع غزة.

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25 من أصل 35 مستشفى خرجت عن الخدمة في غزة



وأضافت: "25 من أصل 35 مستشفى خرجت عن الخدمة جراء القصف الإسرائيلي في غزة، وتم دفن أكثر من 170 جثة داخل ساحات مستشفى الشفاء، كما دمرت قوات الاحتلال 94 مقرا حكوميا في القطاع".

وأشارت حماس إلى أن وصف وزير المالية الإسرائيلية "عرب غزة" دليل على إنكارهم لهوية الشعب الفلسطيني.

بدورها، قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس: "أجهزنا على 7 جنود صهاينة من مسافة صفر في محور شمال مدينة غزة".

وفي وقت سابق من أمس الإثنين، زعم وزير الدفاع الإسرائيلى يواف جالانت، أن حركة حماس فقدت السيطرة على قطاع غزة، ومن ثم نزح السكان جنوبا. وذلك فى إطار حملة العدوان الوحشية لجيش الاحتلال على غزة منذ السابع من أكتوبر الماضى.

ووفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست"، زعم جالانت: "حماس فقدت السيطرة على غزة، عناصر المقاومة يواصلون النزوح جنوبا، والمدنيون يقومون بالاستيلاء على قواعد حماس"، وذلك على حد قوله.

وواصل جالانت، مزاعمه فى معرض حديثه عن تطورات الحرب الوحشية على قطاع غزة "قوات جيش الاحتلال تعمل وفقا لخطة وتنفذ مهام بدقة وفاعلية وفى إطار التنسيق بين قوات الجو والبحر والأرض مستخدمة استخبارات دقيقة".

كما زعم جالانت: "حماس لا تمتلك القوة الكافية التي تمكنها من إيقاف جيش الاحتلال، جيشنا يتقدم فى كل نقطة، حماس فقدت السيطرة على غزة، المقاومة تنزح جنوبا، المدنيون يستولون على قواعد حماس، وليس لديهم ثقة فى حكومتهم".