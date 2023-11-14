بعد زيارة رئيس الشاباك إلى مصر، مصدر إسرائيلي يكشف عن صفقة أسرى خلال 48 ساعة

طوفان الأقصى، كشف مصدر إسرائيلي رفيع لـ هيئة الإذاعة الأمريكية أن هناك تقدما بشأن صفقة الرهائن وقد تتحقق انفراجة خلال 48 إلى 72 ساعة.

صفقة الأسرى بين حماس وإسرائيل

وأكد المصدر الإسرائيلي أن مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي يعقد اجتماعا مساء اليوم، لبحث صفقة الرهائن الإسرائيليين.

من جانبها أفادت هيئة البث الإسرائيلية، أن النقاشات حول صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس تتركز على الترتيبات، مضيفه: "الاتفاق يبدأ بإطلاق سراح أطفال إسرائيليين مقابل أطفال فلسطينيين".

وأشارت، إلى أن المناقشات الآن تدور حول مدة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأيضا أسماء الفلسطينيين والإسرائيليين الذين سيطلق سراحهم.

سر زيارة رئيس الشاباك لإسرائيل

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل منذ قليل نقلا عن مصادر رسمية، تأكيدها أن زيارة رئيس الشاباك رونين با، إلى مصر اقتصرت على مباحثات لتنفيذ هدنة إنسانية ملف تبادل الأسرى.

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وكشفت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، عن تطورات جديدة في المفاوضات بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي بشأن صفقة تبادل الأسرى.

اتفاق إطلاق سراح الرهائن

وذكرت الشبكة الإخبارية، نقلا عن مسئول أمريكي قوله، أن حماس وإسرائيل تقتربان من التوصل لاتفاق لإطلاق سراح الرهائن مقابل هدنة مؤقتة.

المحادثات بين حماس وإسرائيل



وأوضح المسئول الأمريكي لـ “سي إن إن” أنه على الرغم من قرب التوصل لاتفاق إطلاق سراح الرهائن لأي اتفاق فإن المحادثات متقلبة ومن الممكن أن تنهار.

تفاؤل أوروبي بإطلاق الأسرى



ونقلت "سي إن إن" عن مسئول أوروبي قوله، متفائلون بإمكانية إطلاق بعض الرهائن لدى حماس خلال أيام أو أسابيع.

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بايدن: إطلاق سراح أسرى الاحتلال لدى حماس قريبا



وأعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن، الثلاثاء، أنه يعتقد أن إطلاق أسري الاحتلال لدى حماس في قطاع غزة سيحدث قريبا.

تفاصيل صفقة تبادل الأسرى بين حماس والاحتلال

وبحسب شبكة «سي إن »، أكد مسؤول أمريكي رفيع المستوى أن الأطراف المشاركة في المفاوضات الجارية لتأمين إطلاق سراح الأسري الإسرائيليين المحتجزين في غزة تعمل على التوصل لاتفاق وقف لإطلاق النار.

وقال المسؤول إنه إذا تم التوصل إلى اتفاق، فإنه سيتم الإفراج عن الأسري تباعا وعلى مراحل- مع إعطاء الأولوية للأطفال والنساء - في عملية من المتوقع أن تستغرق أياما عدة.

400 مسئول أمريكي يطالبون بايدن بوقف إطلاق النار في غزة

ووقع أكثر من 400 مسئول أمريكى، يمثلون 40 وكالة حكومية، خطابا يحتجون فيه على سياسة بايدن إزاء دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» إن الخطاب يعكس معارضة داخلية متنامية إزاء دعم الإدارة الأمريكية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لافتة إلى أن الخطاب يعد جزءا من معارضة داخلية متزايد لتأييد الإدارة للحرب.

ويدعو الخطاب بايدن للسعي إلى وقف إطلاق النار فورا فى قطاع غزة، والضغط على إسرائيل للسماح بالمساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأوضحت الصحيفة أن هذا الخطاب هو الأحدث فى سلسلة من الخطابات الاعتراضية من قبل مسئولين فى مختلف أنحاء الإدارة، بينها ثلاث مذكرات داخلية إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، وقعها العشرات من موظفي الخارجية الأمريكية وأيضا خطاب مفتوح موقع من قبل أكثر من ألف موظف بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.