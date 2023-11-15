الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

نتنياهو يوافق على ميزانية الحرب المعدلة

رئيس الوزراء الإسرائيلي
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فيتو

وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خطط وزارة المالية لتعديل ميزانية الدولة في سياق التعامل مع الحرب المستمرة مع حركة حماس في قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر في إسرائيل الثلاثاء عن مكتبي رئيس الوزراء ووزير المالية.

وأضاف البيان دون الخوض في تفاصيل أن ميزانية الحرب تتضمن "زيادة (حجم) العجز‭"‬.

ومن المتوقع أن تتكلف حرب إسرائيل مع حماس مليارات الدولارات، وسجلت إسرائيل عجزًا في الميزانية قدره 22.9 مليار شيكل (ستة مليارات دولار) في أكتوبر بسبب ارتفاع نفقات تمويل الحرب.

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وقال البيان إن رئيس الوزراء ووزير المالية اتفقا على عرض الموازنة على الحكومة والبرلمان الإسرائيليين "في أسرع وقت ممكن"، مضيفًا أن الحد من "البيروقراطية والمعوقات" كان هدفًا مهمًّا لميزانية الحرب المعدلة.

 

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رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ميزانية الدولة حركة حماس قطاع غزة حرب إسرائيل مع حماس ميزانية الحرب

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