الأربعاء 15 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

أستاذ طب بيطري يكشف سر المذاق المميز للحمَام: معجزة إلهية

الحمام، فيتو
الحمام، فيتو

كشف الدكتور مصطفى بسطامي، أستاذ أمراض الدواجن، عميد كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة الأسبق، سر المذاق المميز للحمام.

 

الحركة السريعة للحمام

ولفت إلى أن عضلات الحمام سريعة الحركة، و40% من عضلاته توجد في منطقة الجناح، ولذلك لا نتناول إلا صدر الحمام لأنه يوجد به اللحوم.

مذاق الحمام المميز

وأوضح: أن المعجزة الإلهية في المذاق المميز للحمام تكمن فيما ثبت بأن كل حيوان لديه حركة عالية يكون طعمه جيد للغاية، لافتًا إلى أن تناول الحمام يعود بالنفع علي صحة الإنسان بفضل الفوائد العظيمة التي يحملها.

Advertisements

 

 عضلات الحمام

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “حكايات ومعجزات” الذي يقدمه الإعلامي عماد الصديق بقناة “تن”: عضلات  الحمام قوية لهذا مذاقها جيد وتحمل قيم صحية كبيرة.

 

 

أسعار فلكية للحمام

وأشار إلى أن البعض يعشق الحمام ليس من أجل تناوله، ولكنه من أجل تربيته، وهناك بعض انواع الحمام تصل لأسعار خيالية، وأحيانًا تصل لآلاف الدولارات. 
 

تفسير حلم أكل الحمام فى المنام وعلاقته بالرزق الكثير وتفريج الكرب

تفسير حلم أكل الحمام في المنام وعلاقته بتفريج الكرب والحصول على المال

ولفت إلى أن الحمام كان يستخدم وسيلة لإرسال الأخبار في الماضي، حيث لم يكن هناك بريد وخلافه، مشيرًا إلى أن الحمام زكي جدًا. 


ولفت إلى أن البعض لا يقوم بيع الحمام الذي يمتلكه حتى إذا كان سعره بآلاف الجنيهات، معقبًا: "غاوي الحمام لا يبحث عن مكسب، ولكنه يُحب الحمام".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

طب بيطري الحمام فوائد الحمام فوائد أكل الحمام فوائد تناول الحمام أسعار الحمام

مواد متعلقة

تفسير حلم أكل الحمام فى المنام وعلاقته بالرزق الكثير وتفريج الكرب

تفسير حلم أكل الحمام في المنام وعلاقته بتفريج الكرب والحصول على المال

الأكثر قراءة

هشام ربيع يكشف لـ"فيتو" أسباب انفصاله عن المطربة بوسي

بعد زيارة رئيس الشاباك إلى مصر، مصدر إسرائيلي يكشف عن صفقة أسرى خلال 48 ساعة

دولة جديدة تعلن تجميد علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل

آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع المدرب الجديد

أول تعليق من وزير الدفاع الإسرائيلي على زيارة رئيس الشاباك إلى مصر

رقم كبير للغاية، الجمارك تكشف كمية الذهب المفرج عنها ضمن مبادرة الإعفاء

تفاصيل جلسة إدارة الزمالك مع مرشحي انتخابات النادي

حماس ترد على اتهامات أمريكا والبنتاجون باستخدام مستشفى الشفاء لإدارة العمليات العسكرية

Advertisements

منوعات

المزيد

وكالة سفر دولية: انخفاض حجوزات الرحلات حول العالم بسبب تأثير حرب غزة

وزارة الشباب والرياضة تعلن فتح باب التسجيل في ماراثون زايد

جامعة عين شمس تنظم معرضا خيريا للملابس الخميس

اهداءً لشعب فلسطين، فرع ثقافة الإسماعيلية ينظم معرض وطن واحد للفن التشكيلي

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الثلاثاء 14-11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الثلاثاء 14-11-2023

ارتفاع سعر السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 14 /11/ 2023

المزيد

انفوجراف

يوفر 6 آلاف وظيفة، 5 معلومات عن مجمع صناعة السيارات المستهدف تنفيذه شرق بورسعيد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 15 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

أمين الفتوى: التحرش الجنسي حرام شرعًا وكبيرة من كبائر الذنوب

فضل المواظبة على أذكار المساء يوميا

المزيد
الجريدة الرسمية