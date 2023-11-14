أستاذ طب بيطري يكشف سر المذاق المميز للحمَام: معجزة إلهية
كشف الدكتور مصطفى بسطامي، أستاذ أمراض الدواجن، عميد كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة الأسبق، سر المذاق المميز للحمام.
الحركة السريعة للحمام
ولفت إلى أن عضلات الحمام سريعة الحركة، و40% من عضلاته توجد في منطقة الجناح، ولذلك لا نتناول إلا صدر الحمام لأنه يوجد به اللحوم.
مذاق الحمام المميز
وأوضح: أن المعجزة الإلهية في المذاق المميز للحمام تكمن فيما ثبت بأن كل حيوان لديه حركة عالية يكون طعمه جيد للغاية، لافتًا إلى أن تناول الحمام يعود بالنفع علي صحة الإنسان بفضل الفوائد العظيمة التي يحملها.
عضلات الحمام
وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “حكايات ومعجزات” الذي يقدمه الإعلامي عماد الصديق بقناة “تن”: عضلات الحمام قوية لهذا مذاقها جيد وتحمل قيم صحية كبيرة.
أسعار فلكية للحمام
وأشار إلى أن البعض يعشق الحمام ليس من أجل تناوله، ولكنه من أجل تربيته، وهناك بعض انواع الحمام تصل لأسعار خيالية، وأحيانًا تصل لآلاف الدولارات.
ولفت إلى أن الحمام كان يستخدم وسيلة لإرسال الأخبار في الماضي، حيث لم يكن هناك بريد وخلافه، مشيرًا إلى أن الحمام زكي جدًا.
ولفت إلى أن البعض لا يقوم بيع الحمام الذي يمتلكه حتى إذا كان سعره بآلاف الجنيهات، معقبًا: "غاوي الحمام لا يبحث عن مكسب، ولكنه يُحب الحمام".
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