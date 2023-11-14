تعرف علي المستندات المطلوبة لنقل ملكية عداد مياه إلى عميل جديد بالجيزة
ترصد فيتو لقرائها المستندات المطلوبة لنقل ملكية عداد مياه إلى أحد الورثة أو لعميل جديد في محافظة الجيزة، والتي يتقدم المواطن للحصول عليها من قبل راغب الخدمة من خلال فرع مراكز خدمة العملاء التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحل إقامته التابع لها
وفي السطور التالية نسرد هذه المستندات المطلوبة لنقل ملكية الاشتراك والعداد.
1- طلب الخدمة من العميل الجديد.
2- بطاقة الرقم القومي للعميل الجديد.
3- سند الملكية أو الحيازة.
4- تنازل رسمي أو توكيل موثق من العميل السابق.
5- صورة آخر فاتورة على الاشتراك.
6- آخر قراءه موجودة بالعداد المتنازل عنه محل الاشتراك.
7- إعلام وراثة شرعي.
8- تنازل رسمي أو توكيل موثق يفيد موافقة الورثة الشرعيين بالتنازل لصالح أحد الورثة.
وكانت قد واصلت المراكز التكنولوجية بمراكز وأحياء محافظة الجيزة، تقديم خدماتها اليومية للمواطنين، من خلال قنوات جديدة ومتطورة تخفف من الأعباء وتخلق بيئة مناسبة لأداء الخدمات الحكومية دون أي معوقات، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.