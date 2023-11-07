تعرف على خطوات تعديل ترخيص محل عام بمراكز الخدمة في الجيزة
ترصد فيتو لقرائها كيفية الحصول علي خدمة تعديل ترخيص محل عام، من كافة فروع المركز التكنولوجي والتي تبدأ بتوجه راغب الخدمة لمركز التكنولوجيا التابع لمحل إقامته وتقديم طلب برفقته عدد من.
المستندات نسردها في السطور التالية..
-صورة مستند إثبات الشخصية (البطاقة القومية / الرقم القومي) والأصل للاطلاع.
-توكيل رسمي في حالة الوكالة.
-أصل رخصة المحل لاعتماد التعديل.
-موافقة المالك على التعديل بالنسبة للمحال المؤجرة.
-صورة عقد الإيجار (في حالة تغيير القيمة الإيجارية الناتجة عن التعديلات) والأصل للاطلاع.
-أربع نسخ من الرسومات التفصيلية للتعديلات معتمدة من مهندس نقابي ومستوفاة الدمغة الهندسية.
-الشهادات الصحية (إذا ترتب على التعديل زيادة في عدد العمال).
-صورة البطاقة الضريبية بالنشاط الجديد.
-إيصال سداد رسم المعاينة المبدئي.
وكانت قد واصلت المراكز التكنولوجية بمراكز وأحياء محافظة الجيزة، تقديم خدماتها اليومية للمواطنين، من خلال قنوات جديدة ومتطورة تخفف من الأعباء وتخلق بيئة مناسبة لأداء الخدمات الحكومية دون أي معوقات، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
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