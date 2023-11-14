لاعب تشيلسي يغادر معسكر منتخب فرنسا بسبب الإصابة

تعرض الفرنسي مالو جوستو لاعب تشيلسي، للإصابة خلال معسكر منتخب بلاده تحت 21 سنة، في فترة التوقف الدولي الحالي، ليضطر لمغادرة المعسكر.

وحسبما أعلن منتخب فرنسا تحت سن 21 عامًا في بيان رسمي، فإن اللاعب مالو جوستو قد اضطر إلى مغادرة معسكر الديوك، بعد معاناته من إصابة في أربطة الركبة، أجبرته على مغادرة المعسكر الدولي.

وكان مالو جوستو قد شارك في مباراة تشيلسي ضد مانشستر سيتي، يوم الأحد الماضي، في الدوري الإنجليزي، من مقاعد البدلاء.

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ولعب صاحب الـ20 عامًا الخيار الأول في تشيلسي، في مركز الظهير الأيمن، أثناء غياب ريس جيمس في الأشهر الثلاثة الماضية.

من ناحية أخرى، قدم الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لفريق تشيلسي، اعتذارًا لمدرب مانشستر سيتي، بيب جوارديولا والحكم أنتوني تايلور، بعد لحظاته الغاضبة خلال مباراة الفريقين.

وانتهت مباراة تشيلسي ضد مانشستر سيتي بالتعادل (4-4) مساء الأحد الماضي، ضمن الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

واضطر تشيلسي للعودة من الخلف 3 مرات خلال التعادل، حيث سجل له لاعب مانشستر سيتي السابق، كول بالمر، ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، لينتزع نقطة لفريقه.

واقعة بوكيتينو مع جوارديولا والحكم

لكن المواجهة المذهلة انتهت بطريقة غاضبة حيث اقترب بوكيتينو، الذي شعر أن تايلور حرم فريقه من فرصة تسجيل هدف بعد إطلاق صافرة النهاية، من الحكام بغضب واضطر طاقمه المعاون إلى إبعاده.

كما ترك بوكيتينو جوارديولا ينتظر مصافحته، لكنه عاد في النهاية إلى النفق دون أن يتبادل المجاملات مع مدرب منافسه.

وقال بوكيتينو الذي تم إشهار البطاقة الصفراء في وجهه، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل: "أحتاج إلى الاعتذار لأنتوني والحكام والحكم الرابع، في تلك اللحظة، شعرت أنه ربما يستطيع رحيم سترلينج التقدم ليسجل الهدف الخامس".

وأضاف: "أنا أستحق أن يتم إنذاري لأنني تجاوزت الحد.. إنها ليست صورة جيدة بالنسبة لي ولكرة القدم، هذا النوع من السلوك، أريد أن أعتذر له، جوارديولا، أيضًا لأنني لم أره في هذه اللحظة".

تصريحات بوكيتينو مدرب تشيلسي

ومضى بوكيتينو في الإشادة بفريقه لإظهار "شخصيته" خلال المباراة.

وقال إن لاعبيه أظهروا أنهم قادرون على السيطرة على فريق من الطراز الرفيع.

وأردف: "لقد أظهرنا الشخصية والعقلية وأن لدينا أيضًا الأدوات للسيطرة وخلق الفرص. ما زلنا بعيدين في الجدول. لكن الآن هناك ضجيج مختلف في الملعب وهذا النوع من الأداء يمكننا استثماره حقًا للمستقبل".

وواصل: "أنا فخور جدا.. سعيد للغاية، وأعتقد أن اللاعبين يستحقون التقدير الكامل لأن الأداء كان مذهلًا.. نحن نواجه فريقًا يعتبر بالنسبة لي الأفضل في العالم".

وتابع: "بالطبع، هناك دائمًا أشياء يجب تحسينها، ولكن هكذا هي العملية عندما تريد بناء رحلة ومشروع من الصفر، المباراة كانت مذهلة، ولهذا السبب فإن الدوري الإنجليزي الممتاز هو الدوري الأكثر روعة في العالم".

وختم: "الجميع يريد المشاركة في مباريات مذهلة، من الصعب التحدث لأن الجميع يريد أن يقول كم كانت المباراة مثيرة.. مانشستر سيتي هو أفضل فريق في العالم وتشيلسي كان شجاعًا وحاول الحصول على النقاط الثلاث".