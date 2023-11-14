"مباشرة الحقوق السياسية لذوي الهمم" بثقافة الإسماعيلية (صور)

شهد مركز شباب الشيخ زايد في محافظة الإسماعيلية، ندوة بعنوان مباشرة الحقوق السياسية لذوى الهمم، ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة.

بداية اللقاء

وبدأ اللقاء بكلمة أحمد نجم رئيس مجلس أمناء مبادرة اسمعنى بلقبك لدعم وتنمية وتمكين ذوي الإعاقة حيث أكد خلالها على دور وتأثير ذوى الإعاقة فى الاستحقاقات الانتخابية.

جانب من الندوة، فيتو

جانب من الندوة، فيتو

وأوضح أن الدولة لا تدخر جهدا فى سن وإصدار القوانين لنصرة ذوى الهمم ولكن العراقيل تأتي من الأفراد.

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مشاركة ذوي الهمم في الحياة السياسية

وأضاف أنه تم تنظيم قانون حقوق الأشخاص ذوى الهمم، الحقوق السياسية والنقابية للأشخاص ذوي الهمم، حيث نص القانون على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 45 لسنة 2014 بإصدار قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، تتخذ الجهات المعنية الإجراءات الخاصة بعمليات الترشح والتصويت في الانتخابات والاستفتاءات بجميع أنواعها والأدوات الكفيلة بإتاحة وتيسير مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في هذه العمليات، بما في ذلك الحق في الاستعانة عند الاقتضاء بمرافقين أو مساعدين يختارهم هؤلاء الأشخاص.

جانب من الندوة، فيتو

جانب من الندوة، فيتو

واختتم كلمته إن الحياة لا تلين إلا للمحاربين، فإن لم تكن عندك إرادة فلا اسف عليك، ثابر وكافح حتى تكون ما تريد، قف على باب الأحلام وصيح بأعلى صوتك أنا هنا،وقتها تتكسر كل العقبات وتصل للنجاح.

ذوو الهمم كتلة تصويتية

كما تحدث الدكتور أحمد عوين أستاذ اللغة والنقد بجامعة قناة السويس ورئيس الاتحاد المصري والإفريقي لرياضيات المكفوفين خلال كلمته عن الممارسات الديمقراطية والأنظمة المختلفة للعديد من الدول مقارنة بمصر وأن فئة ذوى الهمم التى بلغ عددهم أكثر من 13 مليون معاق أصبح لهم تأثير كبير فى ترجيح كفة بعض المرشحين على البعض الآخر وأن هذه الكتلة التصويتية الكبيرة اصبحت يحسب لها حساب موجهة الدعوة لذوى الإعاقة بالتوجه الى المقار الانتخابية لقول كلمتهم.

جانب من الندوة، فيتو

جانب من الندوة، فيتو

لجنة وغرفة عمليات بنادي العزيمة

وأكد أحمد شركسى رئيس نادى العزيمة للمعاقين بالإسماعيلية، أن الدولة المصرية ذللت العقبات أمام ذوى الهمم لقول كلمتهم بحرية وأن النادى يقوم بدور فعال من خلال غرفة عمليات على مدار الساعة أيام الانتخابات لتوجيه ومساعدة ونقل ذوى الهمم إلى المقار الانتخابية وممارسة حقهم فى المجتمع.

جانب من الندوة، فيتو

جانب من الندوة، فيتو

كما أضاف فواد عبد العزيز معروف أمين رابطة ذوى الإعاقة بالإسماعيلية، أن هناك تعاون مثمر ومستمر من قبل المتطوعين والقضاة فى تمكين ذوى الهمم من الإدلاء بأصواتهم من خلال تذليل العقبات وانتقال بعض القضاة الى باب المقار الانتخابية لمساعدة من يتعذر عليه الدخول للمقار غير المجهزة للإدلاء بأصواتهم بكل حرية وتوفير بطاقات بطريقة برايل للمكفوفين ومساعدة الصم عن طريق مترجمين للغة الإشارة.

جانب من الندوة، فيتو

جانب من الندوة، فيتو

ويأتي ذلك ضمن الانشطة المقدمة من إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبدالله، من خلال فرع ثقافة الاسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن.

في الختام وجهت إيناس رجب مدير الندوة الشكر لضيوف المنصة والحضور الكريم وإدارة مركز شباب الشيخ زايد والزميل أحمد على محمود على الإعداد للندوة.

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