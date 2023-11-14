الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

تحرك جديد من الولايات المتحدة وبريطانيا ضد حركة حماس

حركة حماس، فيتو
حركة حماس، فيتو

أخبار غزة، أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، سلسلة عقوبات جديدة، فرضتها بالتنسيق مع بريطانيا، على مسؤولين في حركة حماس وأفراد مرتبطين بهم، وخصوصا مسؤولا في حركة الجهاد.

وتعد هذه ثالث حزمة من العقوبات الأمريكية على حماس منذ بدء الحرب مع دولة الاحتلال في السابع من أكتوبر الماضي.

عقوبات أمريكية بريطانية ضد حركة حماس

وأورد بيان لوزارة الخزانة الأمريكية، أن هذه العقوبات تستهدف "المسؤولين الرئيسيين في حماس والآليات التي تعتمدها إيران لدعم حركتي حماس والجهاد".

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وتشارك حركة الجهاد إلى جانب حماس في المعارك في قطاع غزة، ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان، إن "دعم إيران، وخصوصا عبر الحرس الثوري، يتيح لحماس والجهاد ممارسة أنشطة إرهابية، لاسيما عبر نقل أموال وتزويد أسلحة وتدريب".

وتستهدف العقوبات البريطانية التي تم تنسيقها مع واشنطن، 4 قياديين كبار في حماس واثنين من الممولين.

 تحالف دولي يستهدف تمويل حركة حماس

والشهر الماضي، أعلنت الولايات المتحدة أنها تسعى لتشكيل تحالف دولي يستهدف تمويل حركة حماس. وقدرت وزارة الخزانة الأصول العالمية لحماس بمئات ملايين الدولارات.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في بيان، إن "الولايات المتحدة ستواصل العمل مع شركائها، بمن فيهم بريطانيا، لمنع حماس من جمع واستخدام أموال لارتكاب فظائعها".

وتقصف دولة الاحتلال بلا هوادة قطاع غزة منذ أكثر من شهر، مما أسفر عن مقتل أكثر من 11 ألف شخص، معظمهم أطفال ونساء.

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