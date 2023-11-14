الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

فرض هدنة في غزة بأمر الرحمن، الأمطار والعواصف تشل حركة طيران الاحتلال الإسرائيلي (صور)

أمطار غزة، فيتو
أمطار غزة، فيتو

أمطار غزة، هطلت أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية على قطاع غزة المحاصر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ما أعاق قدرة طيران الاحتلال على التحليق فى سماء القطاع، وتخفيض العمليات العسكرية الدائرة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ووفقا لوسائل إعلام فلسطينية، فإن الأمطار التي هطلت للمرة الأولى منذ أشهر على قطاع غزة الذي يعاني من شح في مياه الشرب منذ الحصار المطبق الذي فرضته إسرائيل قبل 39 يومًا، أعاقت سلاح الطيران الإسرائيلي وخصوصًا طائرات الاستطلاع والمراقبة، وفرضت هدنة بأمر الله بعدما فشل البشر فى التوصل لها.

Advertisements

عمليات المقاومة ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي

من ناحية أخرى، أصدرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم الثلاثاء، حصاد عمليات المقاومة ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ صباح اليوم.

وقالت كتائب القسام: "منذ صباح اليوم تمكن مجاهدونا من الإجهاز على 9 جنود صهاينة، وتدمير 22 آلية صهيونية كليًا أو جزئيًا في كافة محاور التوغل في قطاع غزة".

ومنذ قليل، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بإطلاق رشقات صاروخية من قطاع غزة باتجاه مواقع وبلدات إسرائيلية.

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية، فقد سمع دوي انفجارين في تل أبيب، بالإضافة إلي انطلاق صفارات الإنذار في مستوطنات حولوم وبات يام والعين الثالثة.

وأفاد الإسعاف الإسرائيلي، بإصابة إسرائيليين بجروح في تل أبيب أحدهما حالته خطيرة جراء صواريخ أطلقت من قطاع غزة.

 

كتائب القسام ما زالت تسيطر على الأوضاع في قطاع غزة

ومنذ قليل، أعلنت حركة  حماس أن كتائب القسام مازالت تسيطر على الأوضاع في قطاع غزة.

وقالت حماس إن مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بوجود أنفاق تحت مستشفى الرنتيسي دعائية وليست صحيحة، داعيه منظمة الأمم المتحدة لإرسال وفد لتفقد المستشفيات في قطاع غزة.

25 من أصل 35 مستشفى خرجت عن الخدمة في غزة

وأضافت: "25 من أصل 35 مستشفى خرجت عن الخدمة جراء القصف الإسرائيلي في غزة، وتم دفن أكثر من 170 جثة داخل ساحات مستشفى الشفاء، كما دمرت قوات الاحتلال 94 مقرا حكوميا في القطاع".

وأشارت حماس إلي أن وصف وزير المالية الإسرائيلية "عرب غزة" دليل على إنكارهم لهوية الشعب الفلسطيني.

بدورها، قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس: "أجهزنا على 7 جنود صهاينة من مسافة صفر في محور شمال مدينة غزة".

حماس فقدت السيطرة على غزة ونزحت إلى جنوب القطاع

وفي وقت سابق من أمس الإثنين، زعم وزير الدفاع الإسرائيلى يواف جالانت، أن حركة حماس فقدت السيطرة على قطاع غزة، ومن ثم نزح السكان جنوبا. وذلك فى إطار حملة العدوان الوحشية لجيش الاحتلال على غزة منذ السابع من أكتوبر الماضى.

ووفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست"، زعم جالانت: "حماس فقدت السيطرة على غزة، عناصر المقاومة يواصلون النزوح جنوبا، والمدنيون يقومون بالاستيلاء على قواعد حماس"، وذلك على حد قوله.

وواصل جالانت، مزاعمه فى معرض حديثه عن تطورات الحرب الوحشية على قطاع غزة "قوات جيش الاحتلال تعمل وفقا لخطة وتنفذ مهام بدقة وفاعلية وفى إطار التنسيق بين قوات الجو والبحر والأرض مستخدمة استخبارات دقيقة".

كما زعم جالانت: "حماس لا تمتلك القوة الكافية التى تمكنها من إيقاف جيش الاحتلال، جيشنا يتقدم فى كل نقطة، حماس فقدت السيطرة على غزة، المقاومة تنزح جنوبا، المدنيون يستولون على قواعد حماس، وليس لديهم ثقة فى حكومتهم".

الاحتلال الإسرائيلي يهدم نصبًا تذكاريًا لياسر عرفات في الضفة الغربية (فيديو)

الدروز في جيش الاحتلال.. حكاية عقد الدم المفروض.. وتأدية الخدمة العسكرية بالإكراه.. والإعلام الغربي يزيف تقارير الولاء بهدف وصم المقاومة بالإرهاب (صور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة طوفان الأقصى اخبار غزة غزة الان طيران الاحتلال فلسطين أمطار غزة عواصف غزة

مواد متعلقة

رئيس الحركة الوطنية: إسرائيل ترتكب جرائم حرب فى غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 1165 مجزرة في غزة واستشهاد 11320 فلسطينيا

كتائب القسام تعلن حصاد اليوم: تدمير 22 آلية ومقتل 9 جنود إسرائيليين

سر رفض الاحتلال الإسرائيلي الموافقة على هدنة إنسانية في قطاع غزة

الأكثر قراءة

مصادر رسمية تكشف سبب زيارة رئيس الشاباك الإسرائيلي إلى مصر

شهدت طرد وتوقفا، الأهلي يهزم الزمالك في ربع نهائي دوري مرتبط كرة السلة

حاصل على دبلوم، تفاصيل مثيرة تكشفها التحقيقات مع طبيب المخ المزيف بالشرقية (صور)

تحرك جديد من الولايات المتحدة وبريطانيا ضد حركة حماس

سموحة يطلب التعاقد مع لاعب الأهلي

فرض هدنة في غزة بأمر الرحمن، الأمطار والعواصف تشل حركة طيران الاحتلال الإسرائيلي (صور)

إعادة تشغيل خط أنابيب غاز شرق المتوسط ​​من إسرائيل إلى مصر

اتهمه بقتل أطفال غزة، صحفي يطارد سيناتور أمريكيًا داخل قطار (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

اهداءً لشعب فلسطين، فرع ثقافة الإسماعيلية ينظم معرض وطن واحد للفن التشكيلي

"أسنان المنيا" تطلق قافلة طبية مجانية لعلاج الأطفال

لفتة إنسانية، الداخلية تستخرج بطاقة الرقم القومي لأكبر معمرة بالشرقية في منزلها (صور)

دياز يلتقي والده لأول مرة بعد إطلاق سراحه

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 14-11-2023 بالأسواق

على مدار 48 ساعة، ثبات سعر اليوان الصيني في البنك المركزي

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 14-11-2023 في الأسواق

سعر جرام الذهب، 15 جنيها ارتفاعا في أسعار المعدن الأصفر

المزيد

انفوجراف

تعرف على سر ارتداء منى عبد الغني الحجاب (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يعتبر الانقطاع عن العلاقة الزوجية طلاقا، أمين الفتوى يرد

بعد واقعة صيدلي الدقهلية، ما حكم من مات عنها زوجها قبل الدخول بها

تفسير حلم حصاد القمح في المنام وعلاقته بسماع الأخبار السارة في القريب

المزيد
الجريدة الرسمية